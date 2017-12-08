Борьба за Иерусалим: Почему так важен статус этого города 1 8.12.2017, 13:53

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Президент открыл ближневосточный «ящик Пандоры».

Президент США Дональд Трамп накануне объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и велел ответственным службам начать подготовку к переносу в этот город американского посольства. Израиль, конечно, возрадовался решению американского президента, назвав его "историческим", а вот Палестина наоборот - встретила протестами. Международное же сообщество с беспокойством следит за развитием ситуации, ведь это может обернуться убийством мирного процесса урегулирования многолетнего конфликта между двумя народами. Ряд стран уже потребовал созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН, пишет 112.ua.

Что сказал Трамп?

Американский президент Дональд Трамп заявил о новом подходе решения многолетнего конфликта между Израилем и Палестиной.

"В 1995 году Конгресс принял закон о посольстве в Иерусалиме, призвав федеральное правительство переместить посольство в Иерусалим и признать, что этот город является столицей Израиля… Тем не менее на протяжении более 20 лет каждый предыдущий президент США отказывался от закона… Президенты аргументировали эти отказы убеждением, что отсрочка признания Иерусалима столицей Израиля будет способствовать мирному процессу… Но после более чем двух десятилетий отказов мы не приблизились к прочному мирному соглашению между Израилем и палестинцами. Было бы глупо предположить, что повторение той же формулы сегодня приведет к другому или лучшему результату. Поэтому я решил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля", - цитирует слова президента пресс-служба Белого дома.

По словам Трампа, принимая такое решение, он руководствовался интересами США и стремлением к миру между Израилем и палестинцами. Основной аргумент американского президента: Израиль — официально признанное государство, которое доказало свою приверженность демократии (сегодня в Иерусалиме, где большинство израильских госучреждений, мирно сосуществуют евреи, мусульмане и христиане), поэтому оно имеет право само решать, где должна быть его столица.

Соответственно Трамп также дал поручение ответственным службам начать подготовку к переносу в Иерусалим американского посольства.

При этом президент США добавил, что принятое решение никоим образом не означает ослабления приверженности США поиску долгосрочного мира в регионе. По его словам, нынешний шаг также не связан с решением спорных вопросов, в частности, о границах. В ближайшие дни вице-президент США Майк Пенс отправится в регион, дабы подтвердить позицию США по мирному урегулированию ближневосточной проблемы.

Реакция Израиля и Палестины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху от имени государства поблагодарил Трампа за "историческое решение".

"Это исторический день. Этот город был столицей Израиля почти 70 лет. Иерусалим был в центре наших надежд, наших мечтаний, наших молитв в течение трех тысячелетий… Господин президент, история и еврейский народ будут вечно помнить принятое вами сегодня смелое решение. Президент Трамп, мы отдаем должное вам за справедливое и храброе решение признать Иерусалим столицей Израиля и начать подготовку открытия здесь американского посольства. Благодарю вас", - отметил он в своем видеообращении к американскому президенту, размещенном в Twitter.

При этом премьер Израиля добавил, что, по его мнению, перенос посольства в Иерусалим не станет поводом для разжигания противоречий на Ближнем Востоке, а, наоборот, будет способствовать продвижению мира, так как возвращает всех в реальность. "Простая истина и реальность таковы: не будет мира без признания Иерусалима столицей Израиля", - сказал он.

Нетаньяху также пообещал, что Израиль продолжит поддержку статуса-кво в Иерусалиме и на Храмовой горе и свободу вероисповедания для всех религий. "Мы продолжим протягивать руку мира палестинцам и всем нашим соседям", - уточнил он.

В то же время президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Иерусалим является "вечной столицей Палестины" и утверждение Трампа об ином "жалко".

Более того, признание Иерусалима столицей Израиля равнозначно отказу США от роли посредника в мирных переговорах по урегулированию давних споров между Израилем и Палестиной. "Решение Трампа противоречит резолюциям международных организаций, подрывает усилия по достижению мира в регионе и означает отказ США от участия в мирном процессе. Это решение является своеобразной наградой Израилю за то, что он не признает соглашения, бросает вызов международным законам, размещает евреев на территории Палестины, продолжает политику апартеида, оккупации и этнических чисток", - цитирует слова Аббаса агентство Анадолу.

Лидер палестинского исламского движения ХАМАС (контролирует сектор Газа) Исмаил Хания призвал палестинцев к новой интифаде.

"В пятницу (8 декабря, - ред.) должна начаться интифада во имя освобождения Иерусалима. Мы торжественно заявляем, что Иерусалим един, не Восточный и Западный, и будет оставаться столицей Палестины и всех палестинцев", - приводит слова Хании агентство.

Примечательно, что палестинцы уже начали протестовать против решения Трампа. Сегодня закрыты государственные учреждения, магазины, школы и банки на Западном берегу Иордана и в восточной части Иерусалима. Накануне десятки тысяч палестинцев в городах Рамалла, Эль-Халиль, Вифлеем, Калькилия, Тубас, Наблус и Иерихон вышли на улицы в знак протеста против решения президента США. Протестующие жгли флаги США и Израиля, скандировали антиамериканские и антиизраильские лозунги. В секторе Газа демонстрации прошли в районах Рафах, Джибалия и лагере беженцев "Нусейрат".

Сегодня стало известно, что Израиль увеличит численность своих военнослужащих на Западном берегу реки Иордан.

Почему статус Иерусалима так важен?

Вопрос о статусе Иерусалима и в особенности его святых мест - одна из ключевых тем израильско-палестинского противостояния.

Дело в том, что резолюцией ООН о разделе Палестины (историческая область на Ближнем Востоке, границы которой примерно охватывают территорию современных сектора Газа, Израиля, Голанских высот, Западного берега реки Иордан, Иордании, части как Ливана, так и Сирии) предполагалось, что после окончания британского мандата (15 мая 1948 года) международное сообщество возьмет будущее Иерусалима под свой контроль. Однако в 1947 году разгорелось арабо-израильское противостояние, в ходе которого город был разделен между Израилем (западная часть Иерусалима) и Трансиорданией (восточная его часть). В декабре 1949 года Израиль объявил Западный Иерусалим своей столицей, вскоре после этого Трансиордания также объявила Восточный Иерусалим своей второй столицей.

Потом была Шестидневная война. В 1967 году Израиль аннексировал Восточный Иерусалим и объявил свой суверенитет над объединенным городом. Палестинская автономия (включает сектор Газа и земли Западного берега р. Иордан) не признала аннексии Иерусалима и до сих пор считает его столицей своего будущего государства. Ее позицию частично поддерживают ООН и значительная часть международного сообщества.

По их мнению, аннексия восточной части Иерусалима и объявление израильского суверенитета над ним были нарушением норм международного права, как и оккупация территории Западного берега реки Иордан.

В связи с этим вот уже около 50 лет на спорной территории точатся вооруженные конфликты, а мировое сообщество пытается усадить стороны конфликта за стол переговоров. В ООН убеждены, что Израиль и Палестина должны признать друг друга, установить границы, а Иерусалим —объявить общей столицей. И произойти все должно согласно нормам международного права.

Отметим, что первые мирные соглашения были подписаны лидерами Израиля и Палестинской автономии в Осло в 1993 году, но они были нарушены, как и все последующие.

При этом стоит отметить, что "воюют" израильтяне и палестинцы не только за территорию, но и за доступ к своим величайшим святыням.

Как известно, в Иерусалиме находятся святая для евреев Храмовая гора и ее Западная стена ("Котель"); для мусульман — мечети на Храмовой горе (религиозный архитектурный комплекс Аль-Харам аль-Шариф), а для христиан всех конфессий — Храм Воскресения Христова (Храм Гроба Господня) и множество церквей, возведённых там, где ступала нога Иисуса.

Признав Иерусалим столицей Израиля, США фактически нарушили единство мирового сообщества и склонили весы на сторону Израиля.

Что дальше?

Международное сообщество с беспокойством следит за развитием ситуации вокруг Иерусалима.

Арабский и мусульманский мир, в том числе ряд союзников США, осудили заявление Дональда Трампа. К примеру, Саудовская Аравия назвала решение Трампа "безответственным и необоснованным", Пакистан – "нарушением норм международного права", Малайзия призвала к протестам по всему миру.

Их поддержал и ряд европейских стран. Так, Германия и Франция заявили, что они против решения Трампа, а статус Иерусалима должны обсуждать только Израиль и Палестина; позиция Британии – решение Трампа "неэффективно с точки зрения перспектив мира в регионе".

Более того, делегации Боливии, Египта, Франции, Италии, Сенегала, Швеции, Соединенного Королевства и Уругвая в Совете Безопасности ООН попросили председателя организации созвать до конца недели экстренную встречу Совета касательно статуса Иерусалима.

Скорее всего, страны будут делать упор на консолидации усилий по отмене США оглашенного ранее решения и возвращению к предметным переговорам по мирному урегулированию вопроса, так как протестные настроения палестинцев и усиление безопасности на западном берегу реки Иордан со стороны израильтян вызывают достаточно серьезные опасения.