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Борис Тасман: Футболисты БАТЭ выглядели тугодумами

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  • 8.12.2017, 18:39
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Борис Тасман

Журналист «Прессбола» прокомментировал сокрушительное поражение БАТЭ в матче с «Арсеналом».

Журналист «Прессбола» Борис Тасман поделился соображениями о сокрушительном поражении БАТЭ в матче Лиги Европы с «Арсеналом» (0:6).

- Наши игроки выглядели тяжеловесно, они выглядели тугодумами. Но это ведь не из-за того, что их так подготовил Ермакович. Это от того, что их плохо воспитывали в детских футбольных школах. Это же видно по матчам национального чемпионата.

Видно, как медленно думают наши футболисты, как долго обрабатывают мяч, как туго принимают решения, как мало и неточно бьют по воротам. И это внутренний фон. А в Лондоне фон был другой, были другие игроки, на фоне которых борисовчане вовсе потерялись. Поэтому я не стал бы бросать камень именно в БАТЭ, это камень в огород всего белорусского футбола, - цитирует Тасмана «Прессбол».


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