Крэйг Вудкрофт: Важно, что мы заставили уважать себя в лиге 2 19.02.2017, 10:36

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Крэйг Вудкрофт

Главный тренер минского «Динамо» рассказал, чему новому научился за 60 матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Об этом Крэйг Вудкрофт рассказал в интервью pressball.by.

- Знала ли команда, что ей необходимо забросить сегодня четырежды для обновления и рекорда заброшенных шайб в "регулярке"? Как вы вообще относитесь к разного рода рекордам в отдельных номинациях?

- О рекорде не знал, да и команда, думаю, тоже. Что до номинаций, то куда важнее, что мы заставили уважать себя в лиге. Говорить о нас как об очень серьезных соперниках. Но прямо сейчас это не повод расслабиться. Здорово, что мы провели один из лучших регулярных чемпионатов в истории клуба. Но стартовали мы не для этого.

- Что нового почерпнули как тренер за эти шестьдесят игр?

- Ха... Научился быть выше вещей, которые вне моего влияния. Научился относиться к чему-то с юмором. Культуру общения поднял на новый уровень. Я вообще люблю контролировать путь, по которому иду "от" и "до" на всех этапах. Расстраивает, когда контроль неполный, но наш штаб старался держать его максимальным.

В команде в последнее время есть ярко выраженные бомбардиры. Это хорошо или плохо?

- Что же плохого, если с приходом новичков зимой мы добавили оружие в наш арсенал? Добавило глубины в большинстве, появилось больше вариантов его розыгрыша.

- Имелось в виду, что их успехи — словно маяки для соперника: "Прежде всего нужно нейтрализовать этих".

- Не соглашусь. Смотрите сегодняшний ростер: в каком-то звене у нас было два бомбардира, во следующим каждый набирает минимум по очку за матч. Плюс Эллисон, Клинкхаммер. В нашей четвертой смене одни из лучших нейтрализаторов в лиге. В общем, здесь проблемы не вижу.

Шесть лет назад самую удачную на данный момент серию плей-офф "Динамо" тоже провело против "Локомотива" — дело дошло до 7-го матча. Собираетесь ли мотивировать сейчас команду теми событиями?

Нет. Нисколько не хочу принизить те события и то "Динамо", но это было уже довольно давно. Сейчас другой год, другие ростеры, другая работа. Думаю, в этой серии давление будет большим скорее на "Локомотив". Мы — андердоги. Но хорошие андердоги.

- Насколько за время работы в "Динамо" продвинулись в изучении русского?

- Алфавит уже знаю уверенно. Некоторые слова, словосочетания. Хотя вы, наверное, знаете, что русский довольно тяжел для изучения североамериканцем.

- Бритву сейчас спрячете, или не приверженец этой традиции?

- Заставлю вас на сей счет еще немного погадать.