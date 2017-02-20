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Финский нападающий Туоминен прибыл на просмотр в БАТЭ

  • 20.02.2017, 15:13
Яссе Туоминен
Фото: ФК БАТЭ

Форвард в предыдущем сезоне выступал на родине за «Лахти», забив в 27 матчах внутреннего чемпионата 10 мячей.

В расположение БАТЭ, работающего на втором турецком тренировочном сборе, прибыл финский нападающий Яссе Туоминен (1995), которому предстоит недельный просмотр. Об этом сообщает официальный сайт чемпиона Беларуси.

Туоминен в предыдущем сезоне выступал на родине за «Лахти», забив в 27 матчах внутреннего чемпионата 10 мячей. Игрок также помог своей команде завоевать Кубок лиги, причем в финале был повержен небезызвестный СИК (0:0, по пенальти — 4:3).

Потенциальный новичок «желто-синих» имеет в активе два поединка в рядах национальной сборной Финляндии. Дебют состоялся 9 января 2017 года в контрольной игре с командой Марокко, когда Туоминен вышел на замену на 73-й минуте.


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