Финский нападающий Туоминен прибыл на просмотр в БАТЭ 20.02.2017, 15:13

Яссе Туоминен

Фото: ФК БАТЭ

Форвард в предыдущем сезоне выступал на родине за «Лахти», забив в 27 матчах внутреннего чемпионата 10 мячей.

В расположение БАТЭ, работающего на втором турецком тренировочном сборе, прибыл финский нападающий Яссе Туоминен (1995), которому предстоит недельный просмотр. Об этом сообщает официальный сайт чемпиона Беларуси.

Туоминен в предыдущем сезоне выступал на родине за «Лахти», забив в 27 матчах внутреннего чемпионата 10 мячей. Игрок также помог своей команде завоевать Кубок лиги, причем в финале был повержен небезызвестный СИК (0:0, по пенальти — 4:3).

Потенциальный новичок «желто-синих» имеет в активе два поединка в рядах национальной сборной Финляндии. Дебют состоялся 9 января 2017 года в контрольной игре с командой Марокко, когда Туоминен вышел на замену на 73-й минуте.