Матч звезд-2017 стал самым результативным в истории НБА 20.02.2017, 18:35

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Фото: Getty Images

Звездный уикэнд 2017 года побил несколько рекордов.

Матч всех звезд-2017, проведенный в Нью-Орлеане, закончился со счетом 192:182 в пользу сборной Запада.

Суммарно команды забросили 374 очков, что стало рекордным показателем в НБА.

Предыдущее достижение было на пять очков меньше, когда в 2016 году команды забросили 369 очков.

Энтони Дэвис, выступающий за Нью-Орлеан Пеликанс, признан самым ценным игроком звездного уикэнда НБА.

Отметим, что форвард набрал 52 очка и сделал 10 подборов в составе Запада, что стало рекордом по количеству набранных очков в Матчах звезд за всю историю. Предыдущее достижение принадлежало Уилту Чемберлену, который забросил 42 очка в 1962 году.