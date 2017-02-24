NASA опубликовало необычный снимок поверхности Марса 24.02.2017, 21:30

На снимке можно увидеть залежи различных пород на поверхности планеты.

NASA опубликовало снимок поверхности Марса, который позволяет увидеть залежи различных пород на поверхности Красной планеты. Изображение было опубликовано на сайте агентства, сообщает telegraf.com.ua.

Как отмечают исследователи, большая часть поверхности Марса покрыта мелкозернистым материалом, который скрывает коренные породы. Вместе с тем, в некоторых регионах, например в том, который попал на снимок, можно заметить залежи различных пород.

В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.