В Петербурге тысячи людей вышли на митинг в защиту города 8 18.03.2017, 18:32

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Фото: dp.ru

Общегородская акция «Марш в защиту Петербурга» собрала на Марсовом поле по разным оценкам от 6 до 10 тысяч человек.

Даже через час после ее начала туда все еще шли люди. Акцию предполагалось утроить 19 марта, но городские власти не согласовали ее, объяснив это тем, что в воскресенье на Марсовом поле на целый день запланирована массовая акция «Море волнуется». Вероятно, только благодаря многочисленным открытым обращениям простых и известных горожан к Смольному акцию все же согласовали, изменив дату, передает «Радио Свобода».

Организаторы подчеркивают, что главная цель митинга — защитить от разорения многие значимые для города объекты: Пулковскую обсерваторию, Российскую национальную библиотеку (так называемую «публичку»), Европейский университет, историческую застройку, уничтожаемую при попустительстве чиновников. Но на митинге больше всего говорили про Исаакиевский собор.

Среди выступающих был историк Лев Лурье, который напомнил горожанам об их прошлых победах — о том, что они не дали построить в центре башню «Газпрома», не отдали судьям Конституционного суда 31-ю больницу, не позволили устроить в здании Конюшенного ведомства 5-звездочный отель. Историк призвал не сдаваться — не отдавать Исаакиевский собор, «Публичку», Пулковскую обсерваторию. По его мнению, в городе бездарное руководство, которое создает вокруг себя серую провинциальную атмосферу. С лозунгом отставки губернатора Полтавченко выступил координатор «Открытой России» в Петербурге Андрей Пивоваров и другие выступающие.

Пришедший на митинг известный режиссер Юрий Мамин заявил, что чиновники не заботятся о городе, что они сделали его резиденцией на открытом воздухе для приема иностранных гостей. По мнению Мамина, Петербург для большинства чиновников — просто трамплин, чтобы уйти в Москву. По инициативе режиссера митингующие прокричали «Позор» ректорам университетов, подписавшим письмо с просьбой передать Исаакиевский собор в ведение Церкви уже к Пасхе. На митинге была исполнена новая песня Александра Городницкого, призвавшего «наш великий город не дать разворовать».

На акции выступили также депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Алексей Ковалев, Михаил Амосов, артист Иван Краско, которые призвали горожан противостоять попыткам разрушения научного и культурного потенциала Петербурга.