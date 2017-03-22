Запасы нефти в США за неделю выросли выше прогноза 22.03.2017, 20:42

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю выросли на 5 млн баррелей.

Как пишет «Прайм», об этом говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны.

При этом аналитики, опрошенные ранее агентством Рейтер, полагали, что запасы увеличились лишь на 2,8 млн баррелей, или на 0,5%, до 531 млн баррелей.

Напомним, что Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2018 год, с 9,3 млн баррелей в сутки (б/с) до 9,5 млн б/с. Если прогноз оправдается, в следующем году добыча в стране вырастет до максимального уровня с 1970 года.

В связи с этим, цены на нефть снизились почти на 1% на торгах в понедельник, так как инвесторы продолжили сокращать позиции, опасаясь, что рост добычи в США нивелирует действие пакта ОПЕК+.