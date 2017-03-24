В Беларуси создается «Студенческий Блок»7
- 24.03.2017, 18:52
«Студенческий Блок» будет организован 25-го марта во время марша, где все желающие студенты смогут присоединиться к движению.
Студенты объявили о солидарности с задержанными и своих требованиях на волне протестов через создание движения «Студенческий Блок», сообщили активисты Charter97.org.
Основные требования:
1. Освобождение всех учащихся БГУ, которые были задержаны по политическим причинам;
2. Прекращение давления в учебных заведениях;
3. Начало диалога со студентами по проблемам распределения, льгот для студентов (собрано более 1700 подписей на платформе «Удобный город») и прекращение роста стоимости;
«Студенческий Блок» будет организован 25-го марта во время марша, где все желающие студенты смогут присоединиться к группе и идти уже в ее составе.