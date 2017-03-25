Ангела Меркель: ЕС сохранит единство 25.03.2017, 9:01

Ангела Меркель

Несмотря на разное представление стран-участниц Европейского союза о совместном будущем, общие цели ясны.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не ждет от какого-либо из государств Европейского союза выхода из его состава по примеру Великобритании. Об этом она заявила в интервью немецкой газете Passauer Neue Presse.

"Отдельные государства-члены ЕС, конечно же, имеют разные представления о том, как нам строить совместное будущее, но в целом путь ясен: укрепление сотрудничества в области оборонной политики, управление внешними границами, борьба с исламистским терроризмом и все то, что укрепит нашу экономику и гарантирует рабочие места нашим детям и внукам", – заявила Меркель.

Ее заявление прозвучало накануне 60-летия Римского договора, который был подписан в 1957 году правительствами ФРГ, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Именно он стал основой для создания Европейского экономического сообщества. Торжественные мероприятия по случаю юбилея намечены на 25 марта.

На референдуме о выходе Великобритании из Европейского союза, который состоялся 23 июня 2016 года, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% хотели остаться в ЕС. Большинство жителей Шотландии и Северной Ирландии проголосовали за сохранение членства страны в ЕС.

Правительство Великобритании внесло на рассмотрение парламента законопроект о начале официальной процедуры выхода Соединенного Королевства из Евросоюза 26 января. Парламент страны принял его в окончательном виде 14 марта. 16 марта согласие на Brexit дала королева Великобритании Елизавета II.