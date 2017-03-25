Видеоэкскурсия: Места связанные с историей БНР
- 25.03.2017, 12:54
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Неизвестные страницы истории белорусской государственности.
99 лет назад, в ночь с 24 на 25 марта 1918 года, в Минске на нынешней улице Володарского была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики, предтечи Республики Беларусь, пишет citydog.by.
Посмотрите эту видеоэкскурсию краеведа и искусствоведа Сергея Харевского, чтобы знать, где наши предки творили нашу с вами историю и объявили о Первом национальном государстве белорусов.