Белорусский врач: 70% белорусских школьников проводят свободное время в гаджетах 28.04.2024, 17:36

Елена Гузик призвала школьников больше заниматься спортом и физкультурой.

Заведующая кафедрой гигиены и медицинской экологии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ Елена Гузик рассказала порталу 24health.by, что около 70% школьников проводят свободное время в гаджетах.

Она обратила внимание на то, что, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, школьниках нужно 60 минут двигательной активности в день. Однако в школьном расписании предусматривается только два урока физкультуры и один час здоровья и спорта. Специалист добавила, что детей, которые занимаются спортом и физкультурой три-четыре раза в неделю, совсем немного.

Проведенное анкетирование 2000 учащихся с 5 по 11 классы показало, что свободное время около 70% школьников проводят за гаджетами, находясь перед компьютером или же с телефоном в руках три часа и более в день.