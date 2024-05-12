Невзоров: Россиянам следует привыкать к размолоту своих подъездов 12.05.2024, 22:54

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Александр Невзоров

Все эти руины «белгородов» и погребенные под ними люди Путина мало волнуют.

Хотя будущее уже определено и его военно-кровавая реальность очевидна, реакция на белгородский «целый подъезд жилмассива» – нервическая.

Это очень странно.

Ничего другого, кроме руин, слез и крови, в перспективе не просматривается. Ни для русских, ни для украинцев.

Война еще очень далека даже до точки своего апогея.

России следует не истерить, а привыкать к размолоту своих подъездов, флигелей, корпусов, кварталов, районов и городов.

Затейник кошмара многократно доказал, что защитить приграничье не может, да и не особо парится по этому поводу.

Все эти руины «белгородов» и погребенные под ними люди Путина мало волнуют.

Для бомбимых и горящих есть местные властишки, которые должны замазывать «раны народа» своими жидкими региональными слюнями.

Судьбы живых и мертвых беспокоят Кремль не больше, чем утопленники Орска и прочей «русской Атлантиды», раскинувшейся на сотни километров.

Александр Невзоров, telegram