Невзоров: Россиянам следует привыкать к размолоту своих подъездов
- 12.05.2024, 22:54
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Все эти руины «белгородов» и погребенные под ними люди Путина мало волнуют.
Хотя будущее уже определено и его военно-кровавая реальность очевидна, реакция на белгородский «целый подъезд жилмассива» – нервическая.
Это очень странно.
Ничего другого, кроме руин, слез и крови, в перспективе не просматривается. Ни для русских, ни для украинцев.
Война еще очень далека даже до точки своего апогея.
России следует не истерить, а привыкать к размолоту своих подъездов, флигелей, корпусов, кварталов, районов и городов.
Затейник кошмара многократно доказал, что защитить приграничье не может, да и не особо парится по этому поводу.
Все эти руины «белгородов» и погребенные под ними люди Путина мало волнуют.
Для бомбимых и горящих есть местные властишки, которые должны замазывать «раны народа» своими жидкими региональными слюнями.
Судьбы живых и мертвых беспокоят Кремль не больше, чем утопленники Орска и прочей «русской Атлантиды», раскинувшейся на сотни километров.
Александр Невзоров, telegram