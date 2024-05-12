закрыть
13 мая 2024, понедельник, 0:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Невзоров: Россиянам следует привыкать к размолоту своих подъездов

  • 12.05.2024, 22:54
  • 4,008
Невзоров: Россиянам следует привыкать к размолоту своих подъездов
Александр Невзоров

Все эти руины «белгородов» и погребенные под ними люди Путина мало волнуют.

Хотя будущее уже определено и его военно-кровавая реальность очевидна, реакция на белгородский «целый подъезд жилмассива» – нервическая.

Это очень странно.

Ничего другого, кроме руин, слез и крови, в перспективе не просматривается. Ни для русских, ни для украинцев.

Война еще очень далека даже до точки своего апогея.

России следует не истерить, а привыкать к размолоту своих подъездов, флигелей, корпусов, кварталов, районов и городов.

Затейник кошмара многократно доказал, что защитить приграничье не может, да и не особо парится по этому поводу.

Все эти руины «белгородов» и погребенные под ними люди Путина мало волнуют.

Для бомбимых и горящих есть местные властишки, которые должны замазывать «раны народа» своими жидкими региональными слюнями.

Судьбы живых и мертвых беспокоят Кремль не больше, чем утопленники Орска и прочей «русской Атлантиды», раскинувшейся на сотни километров.

Александр Невзоров, telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши Луизе Лице-Тане
Россия с упорством идиота пытается «повторить»
Россия с упорством идиота пытается «повторить» Леонид Невзлин