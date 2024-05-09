Россия с упорством идиота пытается «повторить» 4 Леонид Невзлин

9.05.2024, 11:40

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Леонид Невзлин

Без союзников никакой победы у Красной армии не вышло бы.

Сегодня мир вспоминает Вторую мировую войну и отмечает победу над Гитлером и его Тысячелетним (оказавшимся всего лишь двенадцатилетним) Рейхом.

Москва, понятное дело, продолжает упорно культивировать советский нарратив, который приписывает победу над нацизмом исключительно СССР. А заодно одаривает его наследницу РФ исключительным правом продолжать «побеждать» нацизм.

Очевидный исторический факт – без союзников никакой победы у Красной армии не вышло бы. Тем не менее, их роль с началом Холодной войны стала советской пропагандой год от года занижаться. Доказывается это пропагандистами самым простым образом: несравнимо меньшими, по сравнению с советскими, потерями союзников, из чего всякий патриот должен заключить, что, пока красноармейцы ложились костьми, американцы с англичанами сачковали и отлынивали, отчего и славы никакой они не заслуживают, и примазываться к советской победе дозволять им не следует.

Качество военной победы в СССР и в России поэтому прочно стало увязываться с количеством погибших, хотя в любой цивилизованной стране эти плохо сосчитанные советские миллионы жертв полагались бы признаком поражения, а не победы.

Все союзнические усилия этой логикой почти полностью нивелируются и дискредитируются: и война в Африке, и война в Италии, и война на Тихом океане, и высадка в Нормандии и отвоевание Западной Европы, и лишение Вермахта румынской нефти. Совершенно забыт даже ленд-лиз, без которого у жертвенных красноармейцев не было бы ничего — ни металла для танков и самолётов, ни их самих, ни патронов и снарядов, ни пороха и взрывчатки, ни топлива и резины, ни грузовиков и паровозов, ни даже одежды и еды. Нечем было бы побеждать.

До самозабвения гордая миллионами прежних жертв Россия решила, что она «может повторить», и с упорством идиота пытается проделать это в Украине, так и не сумев понять, что количество пушечного мяса отнюдь не гарантирует великой победы. Что бы ни происходило на фронте, сколько бы руин российская армия ни захватила, завалив их своими мертвецами, главного она добиться не сможет — Украина останется свободной. И в будущем будет отмечать свой собственный день победы — над ополоумевшей от дурной страсти к истории Россией.

Как именно сегодня Украина вместе со странами Европы отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Вспоминает жертв нацизма и говорит «Никогда снова»!

Леонид Невзлин, «Телеграм»