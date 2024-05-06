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Главы государств решили проигнорировать путинский парад на 9 мая

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  • 6.05.2024, 10:50
  • 6,404
Главы государств решили проигнорировать путинский парад на 9 мая

Приедет ли Лукашенко?

На парад Победы в Москву согласились приехать главы лишь четырех стран.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил «Ведомостям», что Кремль 6 мая «даст всю информацию по зарубежным гостям». Официально подтверждено три визита в Россию на 8–9 мая.

О возможном визите четырех иностранных лидеров сообщили источники госагентств на условиях анонимности.

Среди тех, чей приезд подтвержден ТАСС в соответствующих посольствах, — президенты Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и Лаоса Тхонглун Сисулит. Дипломатический источник ТАСС говорит об ожидании приезда президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.

Помимо этого планируется участие в торжествах президентов Таджикистана Эмомали Рахмона (об этом сообщало агентство «РИА «Новости" со ссылкой на источник) и Казахстана Касым-Жомарта Токаева (об этом посол республики сообщил ТАСС). Он может остаться на мероприятие в Москве с 8 мая, когда состоится саммит ЕАЭС (Таджикистан не участвует в объединении).

В администрации президента Кыргызстана Садыра Жапарова сообщили, что его визит в Москву тоже запланирован (страна — член ЕАЭС). Детали там не разглашали. Не исключен визит премьера Армении Никола Пашиняна и Лукашенко, который точно будет участвовать в саммите ЕАЭС. Останется ли он на празднование Дня Победы, неизвестно.

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