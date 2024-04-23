В армии РФ громкий скандал: российские военные по ошибке перестреляли своих 23.04.2024, 15:22

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Пропагандисты начали срочно «переобуваться».

В российской армии вспыхнул грандиозный скандал: выяснилось, что солдаты ВС РФ случайно перестреляли друг друга под Очеретино.

При этом они были уверены, что ликвидировали «предателей из «РДК», которые воюют на стороне Украины.

Накануне, в воскресенье, Z-пропагандисты радостно опубликовали кадры российских военных из Очеретино, утверждая, что уничтожили противника, показывая целую группу погибших солдат. Убитые были в форме НАТО, при них находились российские паспорта, пишет dialog.ua.

Однако, спустя двое суток правда всплыла наружу. Погибшие оказались российскими военными из 30-й бригады.

Идентифицировать одного из них удалось по документам, попавшим в кадр видео: на мобильной камере был заснят паспорт директора школы из Кемерово Андрея Шинкаренко, который оказался одним из погибших.

В связи с этим моментально вспыхнул скандал, а Z-пропагандисты начали срочно переобуваться и готовить новую версию о том, что российская штурмовая группа якобы погибла не от огня своих собственных сослуживцев, а в «героическом бою с ВСУ».

Это не первый случай, когда российские военные убивают своих же сослуживцев по ошибке.

Ранее поступала информация о том, как артиллерийское соединение перепутало координаты цели и разбило свои же позиции.

Также российская авиация сбрасывала бомбы, подрывая подразделения ВС РФ.