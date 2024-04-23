закрыть
23 апреля 2024, вторник, 15:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В армии РФ громкий скандал: российские военные по ошибке перестреляли своих

  • 23.04.2024, 15:22
  • 1,270
В армии РФ громкий скандал: российские военные по ошибке перестреляли своих

Пропагандисты начали срочно «переобуваться».

В российской армии вспыхнул грандиозный скандал: выяснилось, что солдаты ВС РФ случайно перестреляли друг друга под Очеретино.

При этом они были уверены, что ликвидировали «предателей из «РДК», которые воюют на стороне Украины.

Накануне, в воскресенье, Z-пропагандисты радостно опубликовали кадры российских военных из Очеретино, утверждая, что уничтожили противника, показывая целую группу погибших солдат. Убитые были в форме НАТО, при них находились российские паспорта, пишет dialog.ua.

Однако, спустя двое суток правда всплыла наружу. Погибшие оказались российскими военными из 30-й бригады.

Идентифицировать одного из них удалось по документам, попавшим в кадр видео: на мобильной камере был заснят паспорт директора школы из Кемерово Андрея Шинкаренко, который оказался одним из погибших.

В связи с этим моментально вспыхнул скандал, а Z-пропагандисты начали срочно переобуваться и готовить новую версию о том, что российская штурмовая группа якобы погибла не от огня своих собственных сослуживцев, а в «героическом бою с ВСУ».

Это не первый случай, когда российские военные убивают своих же сослуживцев по ошибке.

Ранее поступала информация о том, как артиллерийское соединение перепутало координаты цели и разбило свои же позиции.

Также российская авиация сбрасывала бомбы, подрывая подразделения ВС РФ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох
Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира Виталий Портников
Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников