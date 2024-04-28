Российский сенатор предложил объединить Беларусь и Калининградскую область 13 28.04.2024, 18:19

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Но потом передумал.

Член Совета федерации России от оккупированного Крыма Сергей Цеков, член партии «Единая Россия», заявил, что если войска НАТО и белорусской оппозиции вторгнутся в Беларусь, то «Беларусь воссоединится с территорией Калининграда». Позже появились новости о том, что Сергей Цеков готовит предложения об объединении российского субъекта с Беларусью. Однако сам сенатор заявил, что «просто рассуждал о возможных геополитических последствиях в случае возникновения подобной ситуации, а не о конкретных действиях российских властей».

Российский сенатор заявил «РИА Новости», что провокационные действия НАТО и белорусской оппозиции в отношении Минска, захват части территории и ввод войск в Беларусь приведут к ответу как от Минска, так и от Москвы.

«Все эти НАТОвские деятели формируют террористические ячейки на территории России и дружественной нам Беларуси… Но их надежда на захват территории или проведение переворота — теоретические измышления, ничего подобного у них не выйдет. Если они осуществят захват и вторгнутся на территорию Беларуси, то в этом случае, я уверен, произойдет то, что должно произойти: Беларусь воссоединится с территорией Калининграда. То есть они гораздо больше потеряют, чем могут себе гипотетически приобрести в конфликте, который они попытаются организовать на территории Беларуси, — сказал Цеков.

Позже в Telegram появились новости о том, что Сергей Цеков готовит предложения об объединении российского субъекта с Беларусью.

«Эта информация не соответствует действительности. Я не собираюсь делать никаких предложений. Беларусь — самостоятельное и независимое государство», — отметил российский сенатор в комментарии «Коммерсанту». По его словам, ранее он просто рассуждал о возможных геополитических последствиях в случае возникновения подобной ситуации, а не о конкретных действиях российских властей.

Напомним, на Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко заявил, что белорусские добровольцы планируют захватить Кобринский район. А глава КГБ Иван Тертель сообщил, что белорусские спецслужбы предотвратили удары беспилотников с территории Литвы по объектам в Минске — в Вильнюсе это назвали нонсенсом и дезинформацией.