Сборная Латвии выиграла второй матч на чемпионате мира по хоккею 2 12.05.2024, 20:16

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Латвийцы возглавили группу B.

Сборная Латвии обыграла в овертайме команду Франции на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.

Встреча группы B в Остраве завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0). У победителей отличились Родриго Аболс (43-я минута), Роберт Букартс (52) и Каспарс Даугавиньш (65).

У французов забивали Стефан Да Коста (17) и Пьер-Эдуар Белльмар (57).

Сборная Латвии набрала 4 очка и возглавила группу B.

В следующем матче латвийцы сыграют с казахстанцами, а французы — с поляками. Обе встречи пройдут 14 мая.

В прошлом году сборная Латвии сенсационно выиграла бронзовые медали чемпионата мира.