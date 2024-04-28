Невзоров: Путин обеспечил Россию бедой и смертью на несколько поколений вперед

Невзоров: Путин обеспечил Россию бедой и смертью на несколько поколений вперед1
- 28.04.2024, 17:43
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Крым, Донецк, Мариуполь, Бахмут всегда будут кровавой и горящей раной.
— Путин обеспечил Россию бедой и смертью на несколько поколений вперед, — пишет Александр Невзоров.
Никаких «новых регионов РФ» никогда не признают ни мир, ни Украина. Декларации России по поводу награбленных территорий никем не будут приняты во внимание.
Крым, Донецк, Мариуполь, Бахмут — всегда будут кровавой и горящей раной.
Никакого другого статуса, кроме как «оккупированных», у них никогда не будет. Война за них будет, как минимум, вечной.
Даже если НАТО полноценно не вступит в войну, то настанет минута, когда разодранная смутой и распадом РФ уже не сможет держать заваленные трупами «линии Суровикина».
А на Донбассе уже обоснуются и приживутся люди, которые сегодня имели глупость поверить путинской болтовне.
Судьба их, без сомнения, будет ужасной.