Невзоров: Путин обеспечил Россию бедой и смертью на несколько поколений вперед 1 28.04.2024, 17:43

2,458

Александр Невзоров

Крым, Донецк, Мариуполь, Бахмут всегда будут кровавой и горящей раной.

— Путин обеспечил Россию бедой и смертью на несколько поколений вперед, — пишет Александр Невзоров.

Никаких «новых регионов РФ» никогда не признают ни мир, ни Украина. Декларации России по поводу награбленных территорий никем не будут приняты во внимание.

Крым, Донецк, Мариуполь, Бахмут — всегда будут кровавой и горящей раной.

Никакого другого статуса, кроме как «оккупированных», у них никогда не будет. Война за них будет, как минимум, вечной.

Даже если НАТО полноценно не вступит в войну, то настанет минута, когда разодранная смутой и распадом РФ уже не сможет держать заваленные трупами «линии Суровикина».

А на Донбассе уже обоснуются и приживутся люди, которые сегодня имели глупость поверить путинской болтовне.

Судьба их, без сомнения, будет ужасной.