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Блинкен о Харьковской области: Убежден, что Украина сможет удерживать линию фронта

  • 12.05.2024, 18:24
Блинкен о Харьковской области: Убежден, что Украина сможет удерживать линию фронта
Энтони Блинкен
Фото: Reuters

США и Европа делают все возможное, чтобы ускорить поставки оружия в Украину.

Украинские защитники смогут и дальше удерживать линию фронта в восточной части страны, в том числе в Харьковской области.

Об этом в эфире CBS заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретаря попросили прокомментировать ситуацию в Харьковской области, а также вероятное увеличение численности российских войск.

Он отметил, что многомесячная задержка выделения нового финансирования на помощь Украине «обошлась недешево». Но на этой неделе США анонсировали уже второй пакет военной помощи украинским защитникам на 400 млн долларов после паузы.

По словам Блинкена, и США, и Европа делают все возможное, чтобы ускорить поставки оружия в Украину.

«Я убежден, что Украина сможет эффективно удерживать линию (фронта - ред.) на востоке, сможет продолжать использовать преимущества, достигнутые в Черном море… А также держать под прицелом российские силы, в том числе в Крыму, чтобы им было сложнее продолжать эту агрессию. Мы предоставляем вооружение для этого, но сейчас сложный момент», - подчеркнул госсекретарь.

Он добавил, что США, как и остальные 50 стран-союзников Украины, «никуда не денутся». Помощь продолжится.

«И если Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) думает, что сможет пересилить Украину, пересилить ее сторонников, он ошибается», - отметил госсекретарь.

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