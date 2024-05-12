Как в храмах будут проходить службы на Радоницу? 12.05.2024, 18:06

Расписание богослужений.

14 мая в Беларуси христиане отмечают Радоницу. Это день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших в народной традиции восточных славян. В православной церкви отмечается во вторник после Фомина воскресенья, на второй неделе после Пасхи.

На Радоницу, как и в другие поминальные дни, принято посещать могилы усопших близких. Верующие зажигают там лампады, совершают молитвенный чин заупокойной литии. Некоторые приглашают священника для служения панихиды — особого заупокойного богослужения. Это является правильным поведением, соответствующим святости места.

В этот день в церквях проводят панихиды. Smartpress.by собрал расписание богослужений в нескольких храмах Минска на вторник.

Свято-Елисаветинский монастырь (ул. Выготского, 6):

7:00 — Божественная литургия. Панихида (храм в честь иконы Божией Матери "Державная"). Начало панихиды — после окончания литургии, около 9:00;

9:00 — Божественная литургия. Панихида (храм в честь Воскрешения святого праведного Лазаря Четверодневного на Северном кладбище). Начало панихиды — после окончания литургии, около 11:00.

Также 14 мая в храме в честь Воскрешения святого праведного Лазаря Четверодневного на Северном кладбище панихиды будут служиться дополнительно: в 12:30, 14:00 и 15:30.

Приход Свято-Петро-Павловского собора (ул. Раковская, 4):

6:30, 9:30 — часы, Божественная Литургия, Пасхальная Вселенская Панихида;

17:00 — Молебен с Акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша»;

17:30 — Исповедь;

18:00 — Вечерня, Утреня, 1 Час; Беседа.

Приход храма иконы Божией Матери "Взыскание погибших" (ул. Л.Карастояновой 14):

07:00 - часы. Божественная литургия. По окончании – вселенская панихида;

12:00, 15:00 — заупокойная лития;

18:00 – панихида с заупокойным Акафистом.

Храм в честь иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость (ул. Притыцкого, 65):

8:00 Панихида;

8:30 Исповедь;

9:00 Божественная литургия. Вселенская панихида (поминовение усопших воинов);

12:00 Крещение;

17:00 Панихида;

18:00 Вечерня. Утреня. 1-й час.

Приход храма преподобного Саввы Освященного (ул. Физкультурная, 26а)

В храме преподобного Саввы Освященного:

7:40 Часы. Божественная литургия. Молебен. Панихида.

В храме Троеручицы:

8:40 Часы. Божественная литургия. Молебен. Панихида.

Александро-Невский храм (ул. Козлова, 11a)

08.00 – Проскомидия;

08.40 – Часы. Исповедь;

09.00 – Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста. Панихида;

17.00 – Панихида;

18.00 – Вечерня. Утреня полиелейная. 1-час.

Храм Воскресения Христова (ул. Гамарника, 27а)

8:30 — Исповедь, часы;

9:00 — Божественная Литургия.

Вселенская панихида.

Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3) расписание на следующую неделю пока не вывесил, но позже график на вторник можно будет посмотреть здесь.