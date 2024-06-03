Разгром колонны войск РФ в Курской области: появилось видео 1 3.06.2024, 11:53

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Российских военных «отстреливали как в тире».

В Интернете появилось видео разгрома российской колонны военной техники на территории РФ у границы с Украиной в районе населенного пункта Суджа. ВСУ атаковали россиян прямо на территории Курской области, где заметили крупную колонну противника. По какой причине россияне собрались в ровный строй грузовых военных машин, неизвестно, однако украинские военные моментально воспользовались ситуацией и начали атаку, пишет dialog.ua.

Операцию координировал дрон, на большой высоте зависший в воздухе. Кадры разгрома опубликовал в своем Telegram-канале украинский волонтер Сергей Стерненко. При этом ВСУ справились с противником одними лишь FPV-дронами, отстреливая российских военных, как в тире на полигоне.

Часть техники скрылась, часть была уничтожена. Первой была подбита головная машина колонны, после чего россияне начали разъезжаться в стороны. Судя по характеру бегства, их охватила паника.