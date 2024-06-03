СМИ: Задержан первый заместитель начальника Белорусской железной дороги 3.06.2024, 17:42

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Петр Дулуб

При обыске у него нашли около 1 миллиона долларов.

Первый заместитель начальника БЖД Петр Дулуб отсутствует на рабочем месте третью неделю. Как пишет «Сообщество железнодорожников Беларуси», его задержали 18 мая.

Дулуба забрали сотрудники ГУБОПиК. Они якобы поймали его на взятке (были использованы специально обозначенные купюры), а при обыске нашли около 1 миллиона долларов.

Теперь Петр Дулуб может находиться в СИЗО в Колядичах. По его делу задержан заместитель гендиректора государственного транспортно-логистического предприятия БТЛЦ Павел Лущай. Ранее он работал в службе технической поддержки и инвестиций Белорусской железной дороги.