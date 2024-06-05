закрыть
5 июня 2024, среда, 22:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники уничтожили российские танки Т-80 и Т-90 на Бахмутском направлении

  • 5.06.2024, 22:16
Украинские пограничники уничтожили российские танки Т-80 и Т-90 на Бахмутском направлении

Видеофакт.

Около 50 оккупантов при поддержке бронетехники и танков двигались в сторону позиций подразделения «Фенікс» в районе Курдюмовки в Донецкой области. Еще на подступах, благодаря дистанционному минированию, подорвались три вражеские БТР-82. Впоследствии операторы ударных БПЛА уничтожили поврежденные бронетранспортеры. Также с FPV-дрона сначала остановили движение, а затем разбили танк Т-80. Противотанкисты «Помсти» из противотанкового ракетного комплекса «Корсар» подбили танк Т-90М («Прорыв»), который также добили операторы дронов подразделения «Фенікс».

Соответствующее видео работы опубликовали в телеграмм-канале ГПСУ.

Во время неудачной попытки штурма ликвидировано 7 оккупантов, еще 13 получили значительные ранения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова, planeta.press
Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос
Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев