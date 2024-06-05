Украинские пограничники уничтожили российские танки Т-80 и Т-90 на Бахмутском направлении 5.06.2024, 22:16

Видеофакт.

Около 50 оккупантов при поддержке бронетехники и танков двигались в сторону позиций подразделения «Фенікс» в районе Курдюмовки в Донецкой области. Еще на подступах, благодаря дистанционному минированию, подорвались три вражеские БТР-82. Впоследствии операторы ударных БПЛА уничтожили поврежденные бронетранспортеры. Также с FPV-дрона сначала остановили движение, а затем разбили танк Т-80. Противотанкисты «Помсти» из противотанкового ракетного комплекса «Корсар» подбили танк Т-90М («Прорыв»), который также добили операторы дронов подразделения «Фенікс».

Соответствующее видео работы опубликовали в телеграмм-канале ГПСУ.

Во время неудачной попытки штурма ликвидировано 7 оккупантов, еще 13 получили значительные ранения.