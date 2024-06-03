На белорусско-литовской границе переполох 2 3.06.2024, 14:34

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Из-за новых санкций.

С 3 июня правительство Литвы ввело новый перечень товаров, которые запрещены для импорта из Беларуси и России. Из-за этих санкций на литовской границе переполох — люди сообщают, что в литовских пунктах пропуска им предлагают выбрасывать продукты, напитки, сигареты и прочие товары (даже те, которых нет в ограничительном списке), пишет «Зеркало».

В списке запрещенной продукции из Беларуси и России оказалось более 2800 позиций, это товары 24 групп, среди них — живые животные, мясо и субпродукты, рыба, молоко и продукты из него, яйца, натуральный мед, растения, овощи, фрукты, кофе, зерновые, крупы, масло, напитки, табачные изделия и другие. Правительство Литвы причиной такого решения назвало возможный ущерб литовским производителям, потому что в стране нет альтернативы для этого импорта.

На сайте литовской таможни появился более подробный список запрещенных для ввоза в страну товаров. К примеру, в нем есть сахар и сахарные кондитерские изделия, крахмал, табак и переработанные заменители табака, алкоголь.

«Постановлением правительства запрещен ввоз указанной продукции из России и Беларуси, однако ее транзит через территорию Литвы не запрещен», — сообщает литовская таможня. При этом не указано, это ограничение касается только юрлиц или также физлиц.

Минувшей ночью в чатах по пересечению границы, где общаются путешественники, люди начали сообщать, что на литовских пунктах пропуска их багаж очень тщательно проверяют и просят выбросить практически все продукты, которые они везут. Причем не только белорусского и российского производства, но и импортные. Были также сообщения о том, что просят избавиться даже от небольшого количества шоколадных батончиков, напитков, которые люди брали с собой в дорогу, а также товаров, купленных в магазинах Duty Free. Также белорусы писали, что их просили избавиться от медикаментов, хотя в новом перечне этой позиции нет.

«Таможенник очень тщательно изучил содержимое машины. Перевернул все сумки. Всю еду, напитки, воду, алко сказал утилизировать в контейнер. Сказал, 3 июня закон вышел. Я говорю, так ночью только узнали об этом. А он говорит, мол, надо интересоваться законами страны, в которую въезжаете», — написал в одном из чатов в Telegram автомобилист.

«Разрешили оставить бутылку воды 0,5 литра и полпачки сигарет», — сообщил еще один турист.

«Если у вас 0,5 воды в бутылке или полпачки сигарет, то могут оставить. У меня была продукция из Литвы, ее тоже выбрасывают. На вопрос, почему, ответили, потому что она побывала в Беларуси. И без разницы, что ее делали в Европе. По алкоголю: если он из самой Грузии, то везти можно, а тот, что из шопов (Duty Free. — Прим. ред.) — нельзя, так как Беларусь получала его по накладным и делала наценку и акцизы, как я понял. Я вернулся снова к вопросу продукции, купленной в Литве, мол, здесь наценки нет. Он [таможенник] сказал, что вы тогда должны уплатить пошлину. По поводу провоза еды транзитом — должен быть документ, подтверждающий транзит», — рассказал еще один мужчина, который сегодня въезжал в Литву.

Кстати, что касается транзита, то в некоторых случаях люди, которые показывали билеты на самолет с вылетом из Литвы и бронь отеля в других странах, действительно проезжали с запрещенными товарами. Но так везло не всем — иногда транзитчиков просили избавиться от товаров, которые были у них с собой.