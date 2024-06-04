Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос

4.06.2024, 12:19

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Олег Белоколос

Освобождение белорусского народа — залог исчезновения с геополитической сцены агрессивного монстра.

«...Не пытаясь установить конечные формальные мирные или военные цели, необходимо дать всем народам, особенно угнетенным и побежденным, простое и понятное разъяснение той цели, которую ставят перед собой Британское содружество и Соединенные Штаты, и тем самым проложить путь, по которому вместе с нами могли бы пойти и другие – путь, который, несомненно, будет трудным и может быть длительным», – так Уинстон Черчилль высказался о результатах первого американо-британского военного саммита в обращении по радио 24 августа 1941 года.

Напомним, что во время его встречи с президентом США Рузвельтом на борту американского линкора «Аугуста» возле Ньюфаундленда они обсудили необходимость заключения совместной декларации, которая стала позже широко известна под названием Атлантическая хартия, а 14 августа 1941 года согласились относительно следующего:

Во-первых, их страны не стремятся к расширению, территориальному или другому;

Во-вторых, они не хотят никаких территориальных изменений без свободно выраженного стремления народов, которых эти изменения касаются;

В-третьих, они уважают право всех народов выбирать ту форму управления, при которой они стремятся жить, и хотят видеть восстановление суверенных прав и самоуправления у тех народов, которые были силой лишены их;

В-четвертых, они будут стараться, с должным уважением к взятым на себя обязательствам, способствовать тому, чтобы все государства, большие и малые, победившие и побежденные, имели свободный доступ к торговле и сырью во всем мире, нужной для их экономического процветания;

В-пятых, они желают добиться наиболее полного сотрудничества всех стран в экономической сфере, чтобы обеспечить для всех лучшие условия труда, экономический прогресс и социальную безопасность;

В-шестых, после окончательного уничтожения нацистской тирании они надеются увидеть утверждение мира, которое позволит всем странам безопасно жить своей жизнью в пределах своих границ, в свободе от страха и нужды;

В-седьмых, такой мир позволит всем людям безопасно пересекать открытые моря и океаны;

В-восьмых, по их мнению, все страны мира, исходя из реалистических и по духовным причинам, должны отказаться от применения силы. Поскольку невозможно сохранить будущий мир, если страны, которые угрожают или могут угрожать агрессией за пределами своих границ, дальше будут применять наземное, морское и воздушное оружие. Они считают, что до утверждения широкой и более устойчивой системы общей безопасности, такие страны необходимо разоружить. В то же время они будут помогать миролюбивым народам избавиться от бремени вооружений и поощрять их осуществлять меры, облегчающие им эту задачу.

Жан-Батист Дюрозель, автор обстоятельной «Истории дипломатии от 1919 года до наших дней» так подытожил встречу американского и британского лидеров и предыдущие действия США, направленные на укрепление американо-британских связей: «Итак, еще до Перл-Харбора Соединенные Штаты откровенно оставили политику нейтралитета. Их помощь Англии шла по всем направлениям. Президент Рузвельт пришел к выводу, что американская демократия не должна отступать перед лицом риска войны».

К сожалению, даже после февраля 2022 года мир не услышал от Запада заявления такого же важного и стратегического значения. Обидно, что лидеры западного мира до сих пор так и не смогли четко и ясно провозгласить свои цели в противодействии агрессии Москвы, подрывающей безопасность в Европе и мире. А именно этого требуют те в мире, кому небезразлична судьба демократии, а также украинцы, которые ежедневно сопротивляются варварскому нашествию тоталитарного путинского режима, недавно, утратившего легитимность даже в глазах тех, кто еще до недавнего времени, несмотря на фактический демонтаж конституционного строя и откровенное уничтожение общепринятых прав и универсальных свобод, считал его легитимным главой РФ.

Тем же, кто часто указывает на российскую мощь и говорит о сложности, а то и тщетности усилий, направленных на привлечение кремлевского узурпатора к ответственности, следует напомнить, что в 1941 году нацистская Германия контролировала экономику практически всей Европы и беспрепятственно получала необходимые стратегические материалы из-за границы, находилась на самом пике своего военно-политического могущества.

Зато путинская РФ, несмотря на то, что кое-кто все еще продолжает сотрудничать с этим явным нарушителем Устава ООН, находится сегодня в явно более слабой ситуации. Внешне пока все выглядит довольно прочно и стабильно, ВВП демонстрирует рост на военных расходах, однако сама жесткая система единоличной власти несет в себе потенциальные источники саморазрушения.

Не следует переоценивать и реальную способность РФ вести действительно долговременную войну на истощение. Мониторинг имеющейся информации свидетельствует о наличии таких проблем, как недостаточное обеспечение Вооруженных сил агрессора современным вооружением и плохое состояние военного образования и подготовки военных. Наблюдается стагнация в промышленности и инвестиционной сферах. В результате падения налоговых поступлений почти половина российских регионов имеют бюджетные проблемы. Потеряны наиболее состоятельные и прогнозируемые экспортные рынки. Ограничен доступ к новым технологиям и современному промышленному оборудованию. Все более регулярными становятся аварии на многочисленных объектах критической инфраструктуры.

Хозяин Кремля ведет Россию к настоящей демографической катастрофе — тенденции носят явно негативный характер, в частности, только в первом квартале этого года зафиксировано превышение смертности (479,3 тыс.) над рождаемостью (300,3 тыс.). То есть, разница составляла впечатляющие 179,6 тыс. Очевидно, эти цифры не включают значительную долю военных потерь, которые власти старательно скрывают. В стране ощущается крайне острая нехватка рабочей силы – 4,8 миллионов человек по официальным данным. Сегодня главным сдерживающим фактором в экономике агрессора является дефицит кадров, в частности — в промышленности и сельском хозяйстве. В стране не хватает врачей, инженеров, агрономов, водителей, строителей, квалифицированных работников и даже рабочих сферы услуг. Непутевые же попытки заместить их за счет внешних мигрантов вызывают все большее усиление напряжения на межнациональной почве.

Именно в данном контексте следует рассматривать недавние так называемые «мирные предложения Украине», озвученные российским узурпатором во время визита в Минск 24 мая. РФ явно испытывает постоянное нагромождение разного рода проблем, связанных с войной, хотела бы прежде всего избавиться от наиболее болезненных санкций и избежать очередной массовой мобилизации, которая непременно вызовет недовольство среди населения и может обострить и другие проблемы.

Нам в Украине, нашим друзьям во многих странах мира, следует еще более системно и мощно — с использованием современного западного оружия — давить на уязвимые места РФ для ослабления ее возможностей продолжения войны и обеспечения реальной безопасности для нашего государства. В частности, так, как это делают ВСУ, нанося постоянные удары по НПЗ агрессора, что уже повлекло падение производства бензина на 20%, а дизельного топлива – на 11% по сравнению с декабрем 2023 года.

Некоторые могут спросить, а каким еще образом выше представленный тезис премьер-министра Великобритании касается настоящего? О каких угнетенных народах может идти речь? Ответ будет касаться белорусского и других народов, национально-демократическое освобождение которых является залогом исчезновения с геополитической сцены агрессивного монстра, протянувшегося через всю Евразию, а объяснение, или руководство к действию, содержится в этой же речи: «Мы должны вселить в них надежду; мы должны убедить их в том, что их страдания и сопротивление не будут напрасными».

Другими словами — свободный мир должен предоставить второе дыхание неделе порабощенных народов (Captive Nations Week), которая, начиная с далекого 1959 года ежегодно, как правило в июле, провозглашается едва ли не каждым президентом США.

Это должно стать нашей общей задачей. А стратегической целью — простой и понятный план того, как можно добиться установления действительно длительного мира на территории всей Евразии: от Атлантического до Тихого океанов. Именно таких сигналов ожидал бы мир от нынешней, юбилейной, 50-й встречи лидеров стран Большой семерки, которая должна пройти 13-15 июня в Италии и не менее юбилейного, 75-го саммита НАТО в Вашингтоне, назначенного на 9-11 июля 2024 года.

Очевидно, уже явно настало время для новой Атлантической хартии.

Олег Белоколос, директор украинского Центра исследований национальной стойкости