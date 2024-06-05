закрыть
6 июня 2024, четверг, 0:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский поговорил с Сунаком об усилении ПВО и дальнобойных возможностей Украины

  • 5.06.2024, 23:17
Зеленский поговорил с Сунаком об усилении ПВО и дальнобойных возможностей Украины

Президент Украины и премьер Великобритании провели телефонный разговор.

5 июня прошел телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Пресс-служба отметила, что основной темой разговора был Глобальный саммит мира, который состоится впоследствии в Швейцарии.

«Убежден, что даже в предвыборный период Великобритания будет представлена на саммите на самом высоком уровне», – заявил Зеленский.

По данным ОП, президент и премьер-министр также говорили об оборонном сотрудничестве.

«Приоритеты – усиление ПВО и дальнобойных возможностей. Президент отметил разрешение Великобритании бить по военным целям на территории РФ. Он подчеркнул, что это помешает попыткам российских оккупантов расширить войну и спасет жизни людей. Собеседники обменялись мнениями относительно дополнительных возможностей для совместных тренировок миссий и взаимосовместимости сил обороны и безопасности Украины с НАТО», – говорится в релизе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова, planeta.press
Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос
Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев