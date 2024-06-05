Зеленский поговорил с Сунаком об усилении ПВО и дальнобойных возможностей Украины 5.06.2024, 23:17

Президент Украины и премьер Великобритании провели телефонный разговор.

5 июня прошел телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Пресс-служба отметила, что основной темой разговора был Глобальный саммит мира, который состоится впоследствии в Швейцарии.

«Убежден, что даже в предвыборный период Великобритания будет представлена на саммите на самом высоком уровне», – заявил Зеленский.

По данным ОП, президент и премьер-министр также говорили об оборонном сотрудничестве.

«Приоритеты – усиление ПВО и дальнобойных возможностей. Президент отметил разрешение Великобритании бить по военным целям на территории РФ. Он подчеркнул, что это помешает попыткам российских оккупантов расширить войну и спасет жизни людей. Собеседники обменялись мнениями относительно дополнительных возможностей для совместных тренировок миссий и взаимосовместимости сил обороны и безопасности Украины с НАТО», – говорится в релизе.