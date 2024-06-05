В Минске сильный ливень затопил больницу 5.06.2024, 22:44

Воду пришлось откачивать работникам МЧС.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали про последствия сильного ливня, который обрушился на Минск в среду, 5 июня. Подробности озвучили в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что в городе было зафиксировано пять основных участков подтоплений проезжих частей, остановок общественного транспорта в Партизанском, Центральном, Ленинском районах Минска. В пресс-службе ведомства сказали, что спасатели откачивали воду в 3-й городской клинической больнице имени Е.В.Клумова, а также на Комсомольской улице.