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В Беловежской пуще нашли редкую орхидею

  • 5.06.2024, 23:10
  • 1,706
В Беловежской пуще нашли редкую орхидею

Такой цветок не вырастишь на даче.

В Беловежской пуще провели очередные полевые ботанические исследования. В пойме рек Белой и Правой Лесной обнаружили редкую краснокнижную орхидею. Точнее, новые места ее произрастания.

По-научному цветок этот называется пальчатокоренник майский. Он занесен в Красную книгу Беларуси и относится к III категории национального природоохранного значения. Охраняется этот цветок и на международном уровне.

В Беловежской пуще рассказали, что в нашей стране пальчатокоренник этот растет в отдельных изолированных локалитетах на северо-восточной границе своего основного средиземноморско-европейского ареала. В национальном парке цветок встречается редко. Растет он, как правило, небольшими группами.

Популяции этого охраняемого вида совсем небольшие и насчитывают всего около 25–30 генеративных (цветущих) растений, произрастающих на пойменных лугах.

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