В Германии избили знаменитого мастера доносов 15 28.04.2024, 16:52

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Никлас Маттеи

Юный немец написал тысячи доносов на земляков.

18-летний Никлас Маттеи, известный как мастер доносов, подвергся нападению в субботу вечером, когда он сидел у железнодорожного вокзала на пассажирском кресле машины своего друга-стримера из Бранденбурга.

Автомобиль окружили несколько десятков человек. В ходе разговора на повышенных тонах один из людей внезапно ударил его по лицу через открытое окно. Никлас сам вызвал скорую и полицию, пишет Bild.

За последнее время 18-летний Никлас Маттеи из Грефенхайнихена (земля Саксония-Анхальт на востоке Германии) стал известен на всю страну. Он называет себя в соцсетях мастером доносов, за прошлый год он написал на земляков 4227 жалоб. В их числе — доносы на ветку, упавшую на дорогу, и громкий пылесос.

Недавно юный немец заявил о желании переехать жить в Швецию.

Он подчеркнул, что в шведском городе Уппсала платят по 100 крон (около €8,7) за информацию о неправильной парковке.

Юноша считает, что стал бы там миллионером. Он добавил, что ему нужны деньги на авиабилет, профессиональную фототехнику или на служебный автомобиль.

Маттеи добавил, что не готов сейчас потратить свои сбережения на переезд. Он также объявил сбор средств на свою работу. «Мастер доносов», как себя называет Маттеи, заявил, что хотел собрать таким образом €100 тысяч, но за месяц получил только €4 тысячи.

Почти все опрошенные граждане крайне недовольны такой активностью Маттеи, в результате чего он постоянно сталкивается с оскорблениями и агрессией.

Никлас хвалил спецслужбы Китая и выступил за возрождение «Штази» — репрессивного Министерства госбезопасности ГДР.