закрыть
28 апреля 2024, воскресенье, 17:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Германии избили знаменитого мастера доносов

15
  • 28.04.2024, 16:52
  • 7,872
В Германии избили знаменитого мастера доносов
Никлас Маттеи

Юный немец написал тысячи доносов на земляков.

18-летний Никлас Маттеи, известный как мастер доносов, подвергся нападению в субботу вечером, когда он сидел у железнодорожного вокзала на пассажирском кресле машины своего друга-стримера из Бранденбурга.

Автомобиль окружили несколько десятков человек. В ходе разговора на повышенных тонах один из людей внезапно ударил его по лицу через открытое окно. Никлас сам вызвал скорую и полицию, пишет Bild.

За последнее время 18-летний Никлас Маттеи из Грефенхайнихена (земля Саксония-Анхальт на востоке Германии) стал известен на всю страну. Он называет себя в соцсетях мастером доносов, за прошлый год он написал на земляков 4227 жалоб. В их числе — доносы на ветку, упавшую на дорогу, и громкий пылесос.

Недавно юный немец заявил о желании переехать жить в Швецию.

Он подчеркнул, что в шведском городе Уппсала платят по 100 крон (около €8,7) за информацию о неправильной парковке.

Юноша считает, что стал бы там миллионером. Он добавил, что ему нужны деньги на авиабилет, профессиональную фототехнику или на служебный автомобиль.

Маттеи добавил, что не готов сейчас потратить свои сбережения на переезд. Он также объявил сбор средств на свою работу. «Мастер доносов», как себя называет Маттеи, заявил, что хотел собрать таким образом €100 тысяч, но за месяц получил только €4 тысячи.

Почти все опрошенные граждане крайне недовольны такой активностью Маттеи, в результате чего он постоянно сталкивается с оскорблениями и агрессией.

Никлас хвалил спецслужбы Китая и выступил за возрождение «Штази» — репрессивного Министерства госбезопасности ГДР.

Написать комментарий 15

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох