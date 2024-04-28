Италия передала Украине крылатые ракеты 28.04.2024, 17:59

Об этом сообщил министр обороны Великобритании.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью The Times рассказал, что Италия передала Украине крылатые ракеты. Ранее об этом официально не сообщалось.

«Storm Shadow – необыкновенное оружие. Великобритания, Франция и Италия передают это оружие для использования, в частности, в Крыму. Это оружие оказывает очень существенное влияние», — сказал он на заводе MBDA в Великобритании, где собирают и модернизируют британские ракеты Storm Shadow.

Италия покупает Storm Shadow с конца 1990-х годов, указывает Defense Blog, и, по неофициальной информации, за это время приобрела около двух сотен единиц.

В интервью The Times Шаппс сказал, что Германия, по его мнению, тоже должна передать Украине крылатые ракеты.

«Франция, Великобритания и Италия продемонстрировали, что Taurus, Storm Shadow или SCALP имеют сокрушительную эффективность. Их количество ограничено, а в Германии их очень много. Поэтому да, без сомнения, их надо предоставить. Они сделали бы заметный вклад», — сказал министр.