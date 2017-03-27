Начались суды над задержанными в День Воли 6 27.03.2017, 11:13

Фото: AP/Сергей Гриц

Правозащитники сообщают о почти сотне судебных процессов над отважными участниками протестов.

В Минске и регионах начинаются массовые суды над задержанными на акциях по случаю Дня Воли 25 и 26 марта.

Такие суды традиционно проходят по одному сценарию: задержанные получают «сутки» за правонарушения по ч. 1 ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному требованию должностного лица), 17.1 - мелкое хулиганство. Свидетелями выступают сотрудники ОМОНа.

По оценкам правозащитников, к вечеру субботы было известно о более 1000 задержанных во время акции, сегодня ожидается около сотни судебных процессов, сообщает «Радыё Свабода».

К утру воскресенья в милиции осталось около сотни задержанных. Днем в воскресенье во многих городах, в том числе в Минске, прошли очередные акции протеста. Они тоже закончились задержаниями десятков человек.

Суд Московского района Минска

В суде Московского района уже как минимум три дела по ст.23.34, и еще семь - по 17.1 (Мелкое хулиганство). Относятся ли все к событиям 25 марта - сказать невозможно). Но среди последних есть имя журналиста телеканала «Белсат» Александра Борозенко, его задержали во время празднования Дня Воли.

Также в суде Московского района будут судить активиста оппозиции Алеся Логвинца, которого сегодня выписали из больницы, куда он попал после жесткого избиения при задержании.

Суд Первомайского района

В суде Первомайского района музыкант Пит Павлов ищет своего бас-гитариста Глеба Галушко, который пропал утром в субботу, до акции, телефон выключен. Павлов вместе с друзьями ищут его по всем судам - дежурят и ждут списков.

Суд Ленинского района

В суде Ленинского района на 10.30 четыре дела по административным правонарушениям. Трое (Тарароев, Терещенко, Мищенко) - сразу по двум статьям 17.1 и 23.4. Еще один, руководитель «Арт-сядзібы» Павел Белоус, по ст. 17 КоАП.

Суд Партизанского района

В Партизанском районном суде начинается процесс над координатором «Европейской Беларуси» Максимом Винярским. Винярский говорит, что сейчас с ним привезли в суд 14 человек, в том числе Сергея Марцелева. Они оба объявили голодовку.

В Партизанском районном суде также будут судить активистов Полоховича и Александра Курца, судья Германович.

Суд Центрального района

В суд Центрального района привезли около 20 человек, среди них Дмитрий Ковалгин, Денис Садовский, Дмитрий Сильченко.

Суд Октябрьского района

В Октябрьском районном суде судят Артема Черняка. Судья Логвинович.

Брест

Сегодня ожидается рассмотрение административного дела Полины Шарендo-Панасюк, задержанной 2 дня назад, рассказал брестский правозащитник Владимир Величкин. Правозащитник считает, что могут быть и другие суды, пока информация выясняется.

Барановичи

Сегодня здесь будут судить активиста Александра Шведа, которого задержали 24 марта. Александр находится в изоляторе, он инвалид второй группы.

Могилев

Ожидается суд над активистом БНФ Александром Страхом. Его задержали в пятницу вечером. Основания не известны. 15 марта выступлением на «Марше нетунеядцев».