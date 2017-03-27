закрыть
27 марта 2017, понедельник, 15:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Николай Статкевич: КГБ должен реализовывать параноидальные фантазии Лукашенко

12
  • 27.03.2017, 13:14
  • 5,802
Николай Статкевич

Диктатор мечется между своими больными вымыслами и отсутствием денег.

Об этом один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич заявил «Радыё Свабода» сегодня на пресс-конференции после выхода на свободу из СИЗО КГБ.

«Мой статус - подозреваемый. Сегодня сказали, что берут для следственных действий, но неожиданно отпустили. КГБ должен реализовывать параноидальные фантазии Лукашенко, воплощая их в жизнь задним числом», - заявил политик.

В СИЗО КГБ со Статкевичем как подозреваемым по уголовному делу беседовал капитан П.П. Василевский. Он показал Статкевичу постановление о возбуждении против него уголовного дела за «подготовку к массовым беспорядкам». Протокол был подписан сотрудником КГБ К.Л. Рожком. Тот якобы выяснил, что с 2011 года Статкевич и группа неустановленных лиц готовили массовые беспорядки. Этот протокол, говорит Статкевич, вызвал у него смех: в то время, от Площади 2010 года и до 2015 года он был за решеткой.

Политик обратил внимание на то, что протокол был утвержден генерал-майором П.И. Сергиенко 21 марта, но уже после заявлений Лукашенко о «разоблачении лагерей боевиков».

«Такой лажи мне еще никто не предъявлял!» - прокомментировал нелепые обвинения Статкевич.

Политик отказался давать показания. Его поместили в камеру №16 СИЗО КГБ, где он находился до сегодняшнего утра.

По мнению Статкевича, его освобождение связано с тем, что власти Беларуси еще надеются наладить диалог с Западом и получить финансовую помощь: «Денег нет, чтобы держать меня».

Он обратил внимание на то, что «оттепель» в отношениях с Западом и снятие санкций произошло после того, как белорусские власти отпустили его и других политзаключенных. Сейчас будут попытки дискредитации, но не заключение, считает Статкевич: «Если посадить меня, повод для диалога исчезнет».


Мнение

Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua
Объединяемся, планируем, действуем
Объединяемся, планируем, действуем Андрей Стрижак
Идет белорусская весна
Идет белорусская весна Томаш Мацейчук
Ни копейки обезумевшему диктатору!
Ни копейки обезумевшему диктатору! Наталья Радина


Интервью

Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается