Николай Статкевич: КГБ должен реализовывать параноидальные фантазии Лукашенко 12 27.03.2017, 13:14

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Николай Статкевич

Диктатор мечется между своими больными вымыслами и отсутствием денег.

Об этом один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич заявил «Радыё Свабода» сегодня на пресс-конференции после выхода на свободу из СИЗО КГБ.

«Мой статус - подозреваемый. Сегодня сказали, что берут для следственных действий, но неожиданно отпустили. КГБ должен реализовывать параноидальные фантазии Лукашенко, воплощая их в жизнь задним числом», - заявил политик.

В СИЗО КГБ со Статкевичем как подозреваемым по уголовному делу беседовал капитан П.П. Василевский. Он показал Статкевичу постановление о возбуждении против него уголовного дела за «подготовку к массовым беспорядкам». Протокол был подписан сотрудником КГБ К.Л. Рожком. Тот якобы выяснил, что с 2011 года Статкевич и группа неустановленных лиц готовили массовые беспорядки. Этот протокол, говорит Статкевич, вызвал у него смех: в то время, от Площади 2010 года и до 2015 года он был за решеткой.

Политик обратил внимание на то, что протокол был утвержден генерал-майором П.И. Сергиенко 21 марта, но уже после заявлений Лукашенко о «разоблачении лагерей боевиков».

«Такой лажи мне еще никто не предъявлял!» - прокомментировал нелепые обвинения Статкевич.

Политик отказался давать показания. Его поместили в камеру №16 СИЗО КГБ, где он находился до сегодняшнего утра.

По мнению Статкевича, его освобождение связано с тем, что власти Беларуси еще надеются наладить диалог с Западом и получить финансовую помощь: «Денег нет, чтобы держать меня».

Он обратил внимание на то, что «оттепель» в отношениях с Западом и снятие санкций произошло после того, как белорусские власти отпустили его и других политзаключенных. Сейчас будут попытки дискредитации, но не заключение, считает Статкевич: «Если посадить меня, повод для диалога исчезнет».