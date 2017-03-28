Павел Северинец: Белорусы стремительно дозревают к переменам 2 28.03.2017, 22:29

Павел Северинец

Такие вещи в национальном масштабе невозможно остановить, они как волна догоняют и накрывают любой режим.

«Акции, которые прошли по всей Беларуси, означают новый этап в новейшей белорусской истории», - заявил после своего освобождения сопредседатель партии БХД Павел Северинец.

На митинги, особенно в регионах массово вышли работяги, пенсионеры, гастарбайтеры и домохозяйки. Такого не было уже 15-20 лет. И это означает, что белорусский народ с объекта манипуляций вдруг превращается в субъект, в действующую силу политики, говорит в интервью «Радыё Рацыя» Северинец.

- Возможно режиму удалось сбить верхушку айсберга - это видимые массовые протесты. Но то, каким образом это было сделано, по-моему, только многократно придает возмущение. Количество людей, которые пострадали, которые выходили, которые увидели обыкновенный фашизм на улицах белорусских городов, вот это самый серьезный вызов власти. Белорусская нация сделала шаг на ступеньку выше за полтора месяца, белорусы стремительно дозревают к переменам. Конечно такие вещи в национальном масштабе невозможно остановить, они как волна догоняют и накрывают любой режим.

Сейчас в первую очередь важна солидарность и поддержка тех, кто за решеткой. Массовая солидарность должна стать результатом и продолжением массовых митингов.

Демократическим силам сейчас нужно усиленно готовиться и достигать критически важного единства. Когда будем готовы взять на себя ответственность за Беларусь - Бог нам эту власть даст, - отметил Северинец.