«Ситуация на границе Литва — Беларусь катастрофическая» 9 28.04.2024, 16:44

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Проезд на машине растягивается на трое суток.

Очередь из легковых автомобилей на въезд в Беларусь через погранпереход «Мядининкай — Каменный Лог» составляет более 4 км, а грузовиков — более 10 км. Ситуация катастрофическая, поскольку время пересечения границы сейчас оценивается почти в трое суток, пишет телеграм-канал Infotrans Media.

Более 50% этой очереди: перегонщики на транзитных номерах, поскольку Латвия и Польша закрыли оформление транзитных машин, Литва — нет.

«Отдельной очереди для туристов и кто едет по работе нет. Ситуация катастрофическая», — отмечается в сообщении.

По данным литовской стороны, сейчас на выезд из Литвы в Беларусь в пункте пропуска «Медининкай — Каменный Лог» стоит 1070 грузовых и легковых автомобилей, время ожидания пересечения границы оценивается в 141 час (то есть почти шесть суток). В пункте пропуска «Шальчининкай — Бенякони» 799 машин, время ожидания в очереди — 133 часа (более пяти суток).

Вот так выглядит очередь в пункте пропуска «Мединенкай — Каменный Лог» на въезд в Беларусь.

Напомним, сейчас на границе Беларуси и Литвы работают два из шести пунктов пропуска. Это «Медининкай — Каменный Лог», а также «Шальчининкай — Бенякони».

Переходы «Лаворишкес — Котловка» и «Райгардас — Привалка» были закрыты 1 марта нынешнего года. А «Шумскас — Лоша» и «Тверячюс — Видзы» не работают с 18 августа 2023-го. Решения о закрытии принимались в интересах национальной безопасности.