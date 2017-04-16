Эрдоган добился победы на референдуме 17 16.04.2017, 18:54

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Он сможет остаться у власти до 2029 года.

По предварительным результатам, на референдуме в Турции побеждают сторонники перехода к президентской республике, передает «Немецкая волна».

Инициативу президента страны Реджепа Таийпа Эрдогана поддержали 56, 21 процент проголосовавших избирателей, против выступили 43,79 процента, сообщает в воскресенье, 16 апреля, агентство Anadolu на основании данных, полученных после подсчета 62 процентов бюллетеней.

В референдуме в Турции могли принять участие 55 миллионов человек. Им предоставлялась возможность проголосовать "за" или "против" 18 поправок в Основной закон, вынесенных на всеобщее обсуждение. Часть участков для голосования на востоке Турции открылась уже в 7.00 по московскому времени и закрылась в 17.00, а на западе референдум начался и завершится на час позже.

Граждане Турции, проживающие за границей, могли отдать свои голоса, начиная с 9 апреля. Как пишет газета The Hurriyet Daily News, этой возможностью воспользовались более миллиона человек в 57 странах (из почти трех миллионов, имеющих право голоса). Урны с их бюллетенями для голосования доставлены в Анкару и будут вскрыты после завершения референдума внутри страны.

Власть парламенту или президенту

Важнейший вопрос, который предстоит решить туркам в ходе референдума, - это переход от парламентской формы правления, установленной в первой половине XX века при Мустафе Кемале Ататюрке, к президентской.

Это значит, что полномочия президента, который, согласно нынешней конституции, выполняет лишь представительские функции, будут существенно расширены. Он, в частности, сможет распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение, назначать и увольнять министров и судей, а также издавать указы в целом ряде сфер.

При этом должность премьер-министра будет упразднена, а глава государства, которого будут выбирать прямым голосованием на пятилетний срок, станет одновременно и главой правительства. Кроме того, президент, который по нынешней конституции является нейтральной фигурой и не может поддерживать ни одну из политических сил, сможет сохранить членство в политической партии.