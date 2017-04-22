ФБР: Русские агенты пытались внедриться в предвыборную кампанию Трампа 2 22.04.2017, 10:59

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Для этого они использовали советника Картера Пейджа.

Картер Пейдж, советник Дональда Трампа во время его избирательной кампании, мог использоваться российскими спецслужбами для "внедрения" в предвыборный штаб будущего президента США. Об этом заявили CNN американские правительственные источники, ссылаясь на информацию, полученную ФБР (перевод – mk.ru).

Новая информация дополняет складывающуюся картину о том, как Россия пыталась повлиять на американские президентские выборы 2016 года, отмечает CNN, "не только взломом электронной почты и пропагандой, но и попыткой проникнуть в кампанию Трампа".

Неназванные чиновники американской администрации подчеркивают, что не знают, был ли экс-советник Картер Пейдж осведомлен о том, что его пытаются использовать российские спецслужбы, он мог не догадываться, что разговаривает с русским агентом.

ФБР полагает, что российская разведка пыталась проникнуть в предвыборную кампанию Трампа, что называется, "через заднюю дверь", общаясь с людьми из окружения Трампа.

По данным CNN, Пейдж мог быть "скомпрометирован российской разведкой", после того, как выступал в Москве в одном из вузов в июле 2016 года. Тогда Пейдж раскритиковал политику США по отношению к России. В ФБР считают, что Пейдж мог общаться с российскими агентами как в России, так и потом уже в США.

Кроме этого, всплыли данные, что Пейдж мог еще в 2013 году общаться с неким россиянином Виктором, который жил в Нью-Йорке и был русским "агентом под прикрытием".

Через два месяца после поездки Пейджа в Россию, ФБР запросило и получило секретный ордер на прослушку Пейджа.