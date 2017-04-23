Папа Римский сравнил лагеря для беженцев с концлагерями 4 23.04.2017, 12:45

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Папа Римский Франциск

Фото: AFP

Папа Римский Франциск призвал забрать беженцев из центров содержания, заявив, что многие стали "концентрационными лагерями".

Папа рассказал о прошлогоднем визите на остров Лесбос, где познакомился с беженцем с Ближнего Востока. Папа отметил, что не знает, удалось ли тому человеку покинуть лагерь для беженцев, так как они "похожи на концентрационные, потому что в них оставляют очень много людей".

Франциск призвал забрать беженцев из центров содержания. Он похвалил страны, которые помогают этим людям.

По данным Международной организации по миграции, число беженцев, приехавших в европейские страны в 2016 году, составило 387,7 тыс. В 2017 году по состоянию на 1 марта уже прибыло 17,5 тыс., по состоянию на 19 апреля это число увеличилось до 43,7 тыс.