закрыть
23 апреля 2017, воскресенье, 14:53
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Папа Римский сравнил лагеря для беженцев с концлагерями

4
  • 23.04.2017, 12:45
  • 1,327
Папа Римский Франциск
Фото: AFP

Папа Римский Франциск призвал забрать беженцев из центров содержания, заявив, что многие стали "концентрационными лагерями".

Папа рассказал о прошлогоднем визите на остров Лесбос, где познакомился с беженцем с Ближнего Востока. Папа отметил, что не знает, удалось ли тому человеку покинуть лагерь для беженцев, так как они "похожи на концентрационные, потому что в них оставляют очень много людей".

Франциск призвал забрать беженцев из центров содержания. Он похвалил страны, которые помогают этим людям.

По данным Международной организации по миграции, число беженцев, приехавших в европейские страны в 2016 году, составило 387,7 тыс. В 2017 году по состоянию на 1 марта уже прибыло 17,5 тыс., по состоянию на 19 апреля это число увеличилось до 43,7 тыс.


Мнение

Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев
Стокгольмский синдром или сделка с КГБ?
Стокгольмский синдром или сделка с КГБ? Павел Знавец


Интервью

Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен Владимир Некляев
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко