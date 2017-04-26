закрыть
26 апреля 2017, среда, 13:45
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как Ветка четыре месяца готовилась к визиту Лукашенко

12
  • 26.04.2017, 9:22
  • 2,524

Развернутая ударными темпами показуха не решила острых социальных проблем жителей райцентра.

26-го апреля, в годовщину Чернобыльской катастрофы руководители Беларуси и Украины посетят атомную станцию, после чего уже на территории нашей страны проведут переговоры.

В тот же день Лукашенко ждут и в Ветке — городе на Гомельщине, который пострадал от радиации. К приезду гостя, который будет находится там несколько часов, город готовился 4 месяца, сообщает «Белсат».

Там, где должна «ступить нога» диктатора, в авральном порядке «появляются» дороги, тротуары, заборы, а дома приобретают новый облик.

Однако жители Ветки могут только помечтать о такой зарплате, которую пообещали рабочим, занятым на благоустройстве города — как, впрочем, и вообще о работе:

«С работой тяжело. Много закрытых предприятий, много безработных, много людей и молодых людей с образованием, а работы нет».

«Позакрывали все, нет вообще работы. Безработица».

Живи в загрязненном, питайся радиоактивным

Для того, чтобы побудить людей жить и работать в загрязненных регионах, глава государства ежегодно в годовщину Чернобыльской аварии едет в поселения, которые сильно пострадали во время катастрофы.

О городе Ветка власти вспомнили только на 31-ый год после чернобыльской катастрофы. Но такого ли внимания к своим проблемам так долго ждали жители Ветки — одного из наиболее пострадавших от радиации райцентров?


Мнение

Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии