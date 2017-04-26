Как Ветка четыре месяца готовилась к визиту Лукашенко 12 26.04.2017, 9:22

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Развернутая ударными темпами показуха не решила острых социальных проблем жителей райцентра.

26-го апреля, в годовщину Чернобыльской катастрофы руководители Беларуси и Украины посетят атомную станцию, после чего уже на территории нашей страны проведут переговоры.

В тот же день Лукашенко ждут и в Ветке — городе на Гомельщине, который пострадал от радиации. К приезду гостя, который будет находится там несколько часов, город готовился 4 месяца, сообщает «Белсат».

Там, где должна «ступить нога» диктатора, в авральном порядке «появляются» дороги, тротуары, заборы, а дома приобретают новый облик.

Однако жители Ветки могут только помечтать о такой зарплате, которую пообещали рабочим, занятым на благоустройстве города — как, впрочем, и вообще о работе:

«С работой тяжело. Много закрытых предприятий, много безработных, много людей и молодых людей с образованием, а работы нет».

«Позакрывали все, нет вообще работы. Безработица».

Живи в загрязненном, питайся радиоактивным

Для того, чтобы побудить людей жить и работать в загрязненных регионах, глава государства ежегодно в годовщину Чернобыльской аварии едет в поселения, которые сильно пострадали во время катастрофы.

О городе Ветка власти вспомнили только на 31-ый год после чернобыльской катастрофы. Но такого ли внимания к своим проблемам так долго ждали жители Ветки — одного из наиболее пострадавших от радиации райцентров?