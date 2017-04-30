закрыть
30 апреля 2017, воскресенье, 14:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Съездили семьей на 11 дней на море за $500»

1
  • 30.04.2017, 12:59
Фото: onliner.by

Владельцы домов на колесах рассказывают о бюджетных путешествиях.

В субботу на территории аэропорта Минск-1 проходил 4-й международный слет караванеров — туристов, путешествующих в автодомах или автоприцепах. Эти люди утверждают, что так отдыхать намного дешевле и комфортнее. Спорить с ними не станем: их тут тысячи полторы. Каково кататься по стране и миру, а порой месяцами жить в домах на колесах — в репортаже Onliner.by.

До начала мероприятия свое участие в слете подтвердили владельцы 500 автодомов из 15 стран мира. В этом году им даже выдали бесплатные визы сроком на 20 дней.

Мероприятие открылось в субботу в полдень. Шашлык, «селфи», песни про Беларусь и народные ансамбли — все как всегда.

Фото: onliner.by

Мобильные дома сгруппировались по странам. Белорусов не так много, если учесть, что им не пришлось стоять в очереди на границе и преодолевать большие расстояния. Председатель объединения караванеров и автотуристов Сергей Тарасевич объяснил, что интерес к такому хобби у нас только зарождается и пока мало кто пришел к такому способу путешествий.

Английский прицеп 1998 года председатель купил 6 лет назад. Новый хозяин сразу поменял планировку: переставил душевую и туалет, установил большую по меркам домов на колесах газовую плиту, сделал еще одно спальное место. Прицеп обошелся Сергею в $4 тысячи, еще тысячу пришлось потратить на обустройство.

Мужчина выезжает на природу буквально каждые выходные. В отпуск, конечно, тоже отправляется только с прицепом.

— Тут нормальные условия. Я знаю семью, которая жила в таком доме лет десять, пока достраивала свое жилье. Я и зимой здесь ночевал, это вполне комфортно.

Фото: onliner.by

— А главное — дешево, — помогает Сергею его знакомая. — Вот буквально в прошлом году я с мужем и тремя детьми ездила в Одессу. Мы за 11 дней отдыха потратили всего $500. Если бы не было трейлера, мы бы ни за что не уложились в такую сумму.

Рядом разместился еще один белорусский караван. Экипаж из Гомеля приехал вчера вечером.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

— Это бухгалтер, это водитель троллейбуса, это доктор, — познакомил с присутствующими караванер Сергей, имеющий шестилетний опыт поездок. — Люди здесь совершенно разные. Но все они поняли одно: у нас в стране тоже можно отдохнуть.

Наши люди пока даже не задумываются о том, что есть и такой способ отдыха и путешествий. В таком домике можно жить месяцами. Он теплый, здесь есть все необходимое. Когда едешь за границу, не приходится платить деньги за отель. Если в ближнем зарубежье самая «убитая» комната стоит 15 долларов в сутки, то я могу жить в своем домике всего за 6, оплачивая стоянку. Для такого отдыха многого не надо: электропитание да чистая вода. Хотя и это необязательно. Мы, в принципе, можем где угодно остановиться.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

На выходные вместе со своим трейлером ребята выезжают очень часто, в последние годы отпуск тоже проводится только так. В прошлом году Сергей вместе с семьей провел 30 дней в Одессе.

Прицеп у него старый — 1989 года. Там можно разместиться втроем. Внутри есть холодильник, плита, обогреватель, душевая и туалет.

— Путешествовать на таком кемпере по стране чуть-чуть дороже, чем просто на легковой машине, поскольку с ним расход бензина выше на 30%. Больше ни за что платить не надо, — расхваливает свое хобби турист.

Олег за свой дом отдал €13 тысяч. За эти деньги он получил прицеп площадью 14 квадратных метров, с полноценной душевой кабиной и относительно просторной спальней.

Кто-то и вовсе самостоятельно переделывает грузовые машины в жилище.

На слете были не только отдыхающие. Команда Camper Master из Киева здесь работала: они делают из грузовых автомобилей дома на колесах (устанавливают дополнительное оборудование, монтируют санузел, изготавливают модульную мебель).

Самая недорогая комплектация вместе с работой стоит около €15 тысяч.

Комплектация подороже — €25—30 тысяч без машины.

Литовская семья «заболела» караванингом относительно недавно. Хозяйка Ева признается, что понравилось ей не сразу:

— Первая поездка была не очень интересной. Мужу было классно, а мне приходилось много работать по дому. А теперь я освоилась и тоже довольна, — улыбается Ева.

В прошлом году литовцы совершили неплохой трип по Европе: Литва — Польша — Германия — Хорватия — Италия — Венгрия. Ехали три с половиной недели.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

Еще один литовец привез с собой гораздо более необычный прицеп — американскую капсулу, изготовленную по собственным чертежам. Сама система была придумана американцами в 1947 году как антикризисный вариант для путешествий.

Прицеп очень компактный, что позволяет комфортно перемещаться. Внутри может поместиться два человека. Белорусским апрелем, который вы можете наблюдать за окном, отапливать микро-дом не нужно, он хорошо сдерживает температуру.

Стоит такой необычный прицеп около €7 тысяч.


Мнение

Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников
Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич


Интервью

Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть