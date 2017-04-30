«Съездили семьей на 11 дней на море за $500» 1 30.04.2017, 12:59

Фото: onliner.by

Владельцы домов на колесах рассказывают о бюджетных путешествиях.

В субботу на территории аэропорта Минск-1 проходил 4-й международный слет караванеров — туристов, путешествующих в автодомах или автоприцепах. Эти люди утверждают, что так отдыхать намного дешевле и комфортнее. Спорить с ними не станем: их тут тысячи полторы. Каково кататься по стране и миру, а порой месяцами жить в домах на колесах — в репортаже Onliner.by.

До начала мероприятия свое участие в слете подтвердили владельцы 500 автодомов из 15 стран мира. В этом году им даже выдали бесплатные визы сроком на 20 дней.

Мероприятие открылось в субботу в полдень. Шашлык, «селфи», песни про Беларусь и народные ансамбли — все как всегда.

Фото: onliner.by

Мобильные дома сгруппировались по странам. Белорусов не так много, если учесть, что им не пришлось стоять в очереди на границе и преодолевать большие расстояния. Председатель объединения караванеров и автотуристов Сергей Тарасевич объяснил, что интерес к такому хобби у нас только зарождается и пока мало кто пришел к такому способу путешествий.

Английский прицеп 1998 года председатель купил 6 лет назад. Новый хозяин сразу поменял планировку: переставил душевую и туалет, установил большую по меркам домов на колесах газовую плиту, сделал еще одно спальное место. Прицеп обошелся Сергею в $4 тысячи, еще тысячу пришлось потратить на обустройство.

Мужчина выезжает на природу буквально каждые выходные. В отпуск, конечно, тоже отправляется только с прицепом.

— Тут нормальные условия. Я знаю семью, которая жила в таком доме лет десять, пока достраивала свое жилье. Я и зимой здесь ночевал, это вполне комфортно.

Фото: onliner.by

— А главное — дешево, — помогает Сергею его знакомая. — Вот буквально в прошлом году я с мужем и тремя детьми ездила в Одессу. Мы за 11 дней отдыха потратили всего $500. Если бы не было трейлера, мы бы ни за что не уложились в такую сумму.

Рядом разместился еще один белорусский караван. Экипаж из Гомеля приехал вчера вечером.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

— Это бухгалтер, это водитель троллейбуса, это доктор, — познакомил с присутствующими караванер Сергей, имеющий шестилетний опыт поездок. — Люди здесь совершенно разные. Но все они поняли одно: у нас в стране тоже можно отдохнуть.

Наши люди пока даже не задумываются о том, что есть и такой способ отдыха и путешествий. В таком домике можно жить месяцами. Он теплый, здесь есть все необходимое. Когда едешь за границу, не приходится платить деньги за отель. Если в ближнем зарубежье самая «убитая» комната стоит 15 долларов в сутки, то я могу жить в своем домике всего за 6, оплачивая стоянку. Для такого отдыха многого не надо: электропитание да чистая вода. Хотя и это необязательно. Мы, в принципе, можем где угодно остановиться.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

На выходные вместе со своим трейлером ребята выезжают очень часто, в последние годы отпуск тоже проводится только так. В прошлом году Сергей вместе с семьей провел 30 дней в Одессе.

Прицеп у него старый — 1989 года. Там можно разместиться втроем. Внутри есть холодильник, плита, обогреватель, душевая и туалет.

— Путешествовать на таком кемпере по стране чуть-чуть дороже, чем просто на легковой машине, поскольку с ним расход бензина выше на 30%. Больше ни за что платить не надо, — расхваливает свое хобби турист.

Олег за свой дом отдал €13 тысяч. За эти деньги он получил прицеп площадью 14 квадратных метров, с полноценной душевой кабиной и относительно просторной спальней.

Кто-то и вовсе самостоятельно переделывает грузовые машины в жилище.

На слете были не только отдыхающие. Команда Camper Master из Киева здесь работала: они делают из грузовых автомобилей дома на колесах (устанавливают дополнительное оборудование, монтируют санузел, изготавливают модульную мебель).

Самая недорогая комплектация вместе с работой стоит около €15 тысяч.

Комплектация подороже — €25—30 тысяч без машины.

Литовская семья «заболела» караванингом относительно недавно. Хозяйка Ева признается, что понравилось ей не сразу:

— Первая поездка была не очень интересной. Мужу было классно, а мне приходилось много работать по дому. А теперь я освоилась и тоже довольна, — улыбается Ева.

В прошлом году литовцы совершили неплохой трип по Европе: Литва — Польша — Германия — Хорватия — Италия — Венгрия. Ехали три с половиной недели.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Еще один литовец привез с собой гораздо более необычный прицеп — американскую капсулу, изготовленную по собственным чертежам. Сама система была придумана американцами в 1947 году как антикризисный вариант для путешествий.

Прицеп очень компактный, что позволяет комфортно перемещаться. Внутри может поместиться два человека. Белорусским апрелем, который вы можете наблюдать за окном, отапливать микро-дом не нужно, он хорошо сдерживает температуру.

Стоит такой необычный прицеп около €7 тысяч.