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iPhone и iPad будут заряжаться через Wi-Fi

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  • 1.05.2017, 15:29
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Об этом свидетельствует недавно обнародованный патент Apple.

Компания Apple запатентовала систему беспроводной зарядки, о чем отмечается в недавно обнародованном патенте. Исходя из документа, будущие iPhone и iPad будут заряжаться через Wi-Fi, пишет korrespondent.net.

Также обнародован текст патента, датированного 2015-м годом и названного Wireless Charging and Communications Systems With Dual-Frequency Patch Antennas ("Системы беспроводной зарядки и коммуникации с двухдиапазонными антеннами").

Отмечается, что компания намерена преобразовать радиочастоты в энергию постоянного тока. Система модулей будет одновременно обеспечивать устройства интернетом и зарядом.

В настоящее время неизвестно, когда именно Apple намерена реализовать данную идею. Однозначно, что устройства этого года данной функцией оснащены не будут.


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