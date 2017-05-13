Программа WannaCry взяла в заложники компьютеры по всему миру 7 13.05.2017, 10:22

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Компании и ведомства подверглись одной из самых масштабных кибератак.

Файлы на десятках тысяч компьютеров были заблокированы вирусом-вымогателем WannaCry. Среди пострадавших - как обычные пользователи, так и крупные компании, а также государственные структуры, пишет Интерфакс.

Что такое WannaCry

Программа WannaCry — это так называемый Ransomware — софт, предназначенный для вымогания. После установки на компьютер жертвы программа либо зашифровывает часть важных файлов, требуя деньги за инструкцию и пароль для расшифровки, либо блокирует работу систему, выводя на экран окно с угрозами. WannaCry делает и то, и другое: шифрует базы данных, блокирует компьютер и выводит сообщение с требованием внести сумму выкупа на биткоин-кошелек злоумышленника.

В "Лаборатории Касперского" пояснили, что атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010, после чего на зараженную систему устанавливался набор скриптов, используя который злоумышленники запускали программу-шифровальщик.

Суммы выкупа разнятся: хакеры требуют от $200 до $600. Если в течение двух дней жертва не оплатит выкуп, его сумма будет увеличена. Если пользователь откажется платить в течение недели, зашифрованные файлы удалятся. Судя по тому, что на одном из таких кошельков (сообщается, что их несколько) уже лежит 4 биткоина (более $6700), кто-то испугался угроз: 22 транзакции датируются 13 мая.

Атаку 12 мая специалисты уже называют крупнейшим Ransomware-взломом с самой высокой эффективностью в первые 8 часов работы.

I think we should wait some days before saying this.

But, for sure: there was no RW campaign w/ success like this within the first 8 hours. https://t.co/G4RuOPlVU3 — MalwareHunterTeam (@malwrhunterteam) 12 мая 2017 г.

Кто пострадал

Первым громким случаем появления WannaCry стала атака на часть компьютерной сети компании Telefonica, парализовавшая ее. Тех ее сотрудников, кто не пострадал от атаки, предупредили о необходимости выключить компьютеры, в том числе компьютеры внешних работников, подключенных через VPN.

Затем WannaCry появился компьютерах Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). Атака коснулась медицинских учреждений в Лондоне, а также английских городах Блэкберн, Ноттингем и графствах Камбрия и Хартфордшир. Из-за атаки некоторые медучреждения предупредили, что будут принимать только экстренных пациентов.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдельно отметила, что никакие данные пациентов больниц не попали в руки злоумышленников.

Всего, по данным российской "Лаборатории Касперского", было совершено около 45 тысяч атак программы-шифровальщика WannaCry в 74 странах по всему миру.

Check out this NYT post, they made a really cool time based map with my data https://t.co/K7lVjagq29 — MalwareTech (@MalwareTechBlog) 13 мая 2017 г.

Как уберечься от WannaCry

Вирус использует уязвимость в ОС Windows. Однако компания Microsoft закрыла ее еще в марте. Если на вашем компьютере включена автоматическая установка обновлений, "вымогатель" вам не грозит. Если вы обновляете систему вручную, вам нужно выполнить эту инструкцию.