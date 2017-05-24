Генпрокурор Украины: Следствие по делу Шеремета допустило ошибку 4 24.05.2017, 15:32

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Павел Шеремет

Юрий Луценко сообщил, что не была изъята самая важная камера видеонаблюдения.

Следствие допустило серьезную ошибку в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом рассказал генпрокурор Юрий Луценко в Верховной Раде, передает корреспондент издания «Гордон».

«В отношении господина Шеремета следствие продолжается, мы выделили туда лучших прокуроров. Должен признать, что в этом следствии была допущена ошибка, конкретная ошибка в том, что, изъяв 201 камеру видеонаблюдения, еще одна, как оказалось, самая важная, не была изъята, что все это время не давала важной информации следствию. Благодаря журналистам эти съемки стали известными, жаль, что на весь мир, а не только для следователей. Тем не менее, эти пленки являются очень важными для следствия», – сказал генпрокурор.

Он отметил, что руководство Министерство внутренних дел также признало эту ошибку.

Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва машины, принадлежавшей соосновательнице «Украинской правд» и его гражданской жене Алене Притуле.

Редакция расследований «Слідство.Інф» и журналисты международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project сняли фильм-расследование об убийстве журналиста. В нем рассказывалось, что связанный с украинскими спецслужбами Игорь Устименко и еще один человек с вечера 19 июля до поздней ночи 20 июля находились неподалеку от дома Шеремета.

Спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что человек, замеченный возле машины Шеремета перед его убийством, был уволен из СБУ в 2014 году. Глава СБУ Василий Грицак добавил, что Устименко уволили из СБУ по состоянию здоровья.

МВД вызывало на допрос авторов фильма-расследования, а также Устименко. 15 мая бывший сотрудник СБУ явился в полицию.

Подробности его допроса не известны. Как сообщила депутат Верховной Рады Виктория Сюмар, Устименко рассказал, что в ту ночь вел наблюдение за лицом, не имеющим отношения к делу Шеремета.