«В основном собираем китайскую рухлядь» 20 23.06.2017, 8:51

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Как выглядит «Мотовело» после заявления о банкротстве.

Об этом рассказывается в репортаже «Еврорадио».

Прежде всего, нужно пройти охрану на проходной, почти режимный объект. Грузный дядька лениво записывает фамилию в журнал посещений, после чего пропускает через турникет.

Сразу попадаешь в зону отдыха — огромные деревья, фонтан, который не работает, скамейки. Все в запустении. У входа припаркованные машины.

Территория завода огромная, сейчас почти вся занята десятками мелких фирм — от ремонта автомобилей до продажи товаров через интернет.

Зона отдыха.

У «Мотовело» было около тридцати корпусов, теперь осталось для производства всего четыре или пять. Почти все — сборочные цеха.

«Работа есть, — рассказывает слесарь Владимир, — но в основном собираем китайскую «рухлядь». Зарплаты теперь никакие — рублей 300, в лучшем случае 400».

Со склада загружают в машину велосипеды. Красная надпись «Аист» на всех коробках. Рядом мотосервис, несколько поцарапанных старых черных «минскачей» греются на солнце.

Статуя Ленина стоит в отдалении от входа, постамент недавно окрашен, сам он на газоне, чтобы люди близко не подходили, так как у нас же не принято ходить по траве.

Огромная пустынная территория. Редкие люди проходят мимо по своим делам, ни на кого не обращая внимания.

Заводские закоулки.

Мимо проезжают двое на электромопедах. Спустя несколько минут усатый полный дядька с надписью на спине «ОХРАНА» проезжает рядом на таком же черном электромопеде.

Около цеха курят мужики, черные пыльные робы. Фотографироваться отказываются, но поговорить не против.

«Нам ничего пока начальство не говорило об этом банкротстве, но мы слышали, новости читаем, — говорит Слава, самый старый в компании, — черт знает, что делать, если закроют».

Повсюду пустота, никого нет на улице. То ли все работают, то ли все ушли на обед. Слепые пыльные окна. Красный потертый кирпич. Большинство дверей закрыты. Низкие минские тучи цепляются за трубы.

"Обама".

Когда гуляешь по территории завода, нет ощущения, что происходит что-то непоправимое. Все так же рабочие собирают велосипеды, загружают их в машины, выходят курить, между ними ходят инженеры, какое-то начальство.

«Мотовело» живет так, как будто ничего не случилось. А может, так и надо.

В апреле в стране собрали 2,3 тысячи велосипедов, с начала года — более 10 тысяч. При этом импортировали в страну в 14 раз больше.