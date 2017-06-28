Названы 10 продуктов, которые помогут загореть 3 28.06.2017, 16:49

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Есть способ получить золотистый оттенок кожи, не валяясь на пляже целыми днями.

Лето достигло пика, а вы еще не загорели? Есть способ получить золотистый оттенок кожи, не валяясь на пляже целыми днями, ведь это очень вредно. В чем секрет? Ешьте больше ярких продуктов, которые содержат каротиноиды. Это, прежде всего морковь, тыква, шпинат, батат, сладкий перец, свекла, абрикосы, пишет liza.ua.

Самый главный каротиноид — бета каротин, из него образуется витамин А, который отлично влияет на состояние кожи и глаз. Способствует восстановлению тканей. Чтобы получить золотистый оттенок кожи, каротиновую диету нужно соблюдать в течение 6 недель. Но не переусердствуйте с морковью и тыквой, а то ваша кожа станет желтой.

Такая каротиновая желтуха быстро уходит, если исключить из рациона морковь и прочие каротиноиды. Запомните одну тонкость: каротиноиды растворимы в жире, поэтому, чтобы повысить их усвояемость, в блюда обязательно добавляйте растительные масла.

1. Морковь

Лидер по содержанию бета-каротина. Лучше всего усваивается и воздействует на организм — морковный сок. Для улучшения загара рекомендуем выпивать стакан свежеотжатого морковного сока.

2. Абрикосы

Кроме бета-каротина содержат также витамины группы B, РР, фосфор, железо, биофлавоноиды. Эти микроэлементы и витамины обеспечивают защиту от ультрафиолета. Нужно съедать примерно 200 г абрикосов в день.

3. Виноград

Сочетание витамином А, РР, С и группы В и защищает кожу от заболеваний, убивает вредные клетки, укрепляет иммунитет и позволяет сохранить в организме водный баланс.

4. Дыня

Содержит витамины В1, В2, РР, С, калий, железо, бета-каротин. Ускоряет появление загара и усиливает цвет. Рекомендуется съедать 300 г дыни ежедневно для получения ровного и красивого загара.

5. Томаты

Содержащийся в томатах ликопин в сочетании с витаминами группы В и минералами предотвращает окисление и обеспечивает профилактику рака кожи (NB! долгое пребывание на солнце, наоборот, увеличивает риск возникновения рака кожи!). Всего полстакана ( 60-100 г) томатного сока помогают защитить кожу от ультрафиолета так же, как солнцезащитный крем с низким уровнем SPF.

6. Шпинат

Бета-каротин и витамины РР и С, а также лютеин способствует закреплению эффекта загара на коже на более длительный срок, защищает от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Придает коже бронзовый оттенок.

7. Брокколи

Продукт — скорая помощь. Прекрасный источник антиоксидантов и защитник кожи во время, до и после инсоляции. Брокколи обладает лечащим эффектом: уменьшает покраснения и отеки кожи, полученные вследствие злоупотребления солнечными ваннами.

8. Арбуз

Также содержит ликопин, витамины В1, В2, РР, С, калий, железо и бета-каротин. Арбуз ускоряет появление загара и защищает клетки кожи от ультрафиолета, нормализует водный баланс не только кожи, но и всего организма.

9. Рыба и морепродукты

Омега-3 и 6, тирозин обеспечивают защиту кожи от вредных ультрафиолетовых лучей, нейтрализуют действие свободных радикалов, восстанавливают водный баланс, предотвращают сухость и шелушение.

10. Мясо и печень

Содержат целый комплекс микроэлементов, а также являются источником тирозина. Особенно стоит обратить внимание на говяжью, свиную печень и красное мясо. Они стимулируют выработку меланина и помогают загару продержаться на коже дольше.