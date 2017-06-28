Трамп намерен провести в Сирии более четкую «красную линию» 28.06.2017, 22:31

Дональд Трамп

Глава Белого дома обозначил свою позицию по cирийскому конфликту.

В понедельник администрация США заявила, что власти Сирии заплатят высокую цену в случае, если нанесут новую химическую атаку по сирийским гражданам. Тем самым администрация Трампа упрочила «красную линию» — запрет на применение Дамаском химического оружия, — полагает Financial Times. Журналисты Деметри Севастопуло и Катрина Мэнсон приводят комментарии американских экспертов к этой ситуации, пишет 24news.com.ua.

Экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис сказал, что администрация Трампа явно получила разведданные о подготовке новой атаки сирийской стороной и пытается предотвратить ситуацию, когда будет необходим новый удар США по сирийскому режиму.

«Все это — часть тревожного усиления соперничества великих держав в регионе: соперничества США и их суннитских союзников с Россией и ее растущей шиитской сферой влияния, — сказал Ставридис. — Все это опасно напоминает Балканы в начале ХХ века, когда мир случайно ввязался в серьезную глобальную войну».

Эксперт Фредерик Хоф (Атлантический совет) считает, что «красная линия» Трампа «реальна, в противоположность «красной линии» Обамы».

«В то время как администрация Трампа хочет избежать более глубокого вмешательства в Сирии, говорит Хоф, противники США стремятся втянуть Америку в кризис в своих собственных целях», — пишет издание. «С точки зрения Асада, ему выгодно всякое обострение американо-российских трений», — заметил Хоф.