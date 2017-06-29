Тоблероны: Швейцарский ответ Гитлеру 2 29.06.2017, 12:46

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Как Анри Гизан спас альпийскую республику.

В 1940 году альпийская республика готовилась отражать агрессию нацистов. Для этого на границе возводились необычные укрепления.

Между Лозанной и Женевой есть очень странная гряда огромных бетонных блоков, которые на самом деле являются оборонительными сооружениями, пишет istpravda.ru.

Незаметные артефакты

Она тянется на пятнадцать километров от Женевского озера наверх в горы, и с первого взгляда очень сложно угадать, что же это такое. Блоки имеют треугольную форму, поэтому это сооружение часто называют "линией тоблеронов", в честь одноименного швейцарского шоколада.

Швейцарские укрепления...

...и знаменитый швейцарский шоколад

Если ты обычный турист, то найти эту линию очень непросто. Она редко появляется в путеводителях, на ее изучение надо как минимум пол-дня, да и других популярных мест в окрестностях очень много. С парковкой неподалеку тоже беда, и подготовленный пеший маршрут начинается примерно в полутора часах ходьбы от первых каменных блоков.

А до недавнего времени об этой линии вообще знали только местные. Туристы проскакивали ее мимо, так никаких пешеходных маршрутов организовано не было. Лишь местные крестьяне пахали целину рядом с непонятными камнями, да паслись тучные швейцарские коровы.

Лишь в более позднее время нашелся энтузиаст Жеральд Берутто, который создал ассоциацию за сохранение "линии тоблеронов" и организовал вдоль нее туристический пеший маршрут. Так откуда же она взялась?

Солдаты вермахта на границе с Швейцарией

Когда в 1940 году нацистская Германия захватила Францию, Швейцария оказалась полностью окружена странами фашисткой оси. Еще в 1930-х годах эта страна оказывала очень мощное идейное сопротивление нацисткой идеологии (так называемая «духовная оборона») - в ней вещало единственное немецкоговорящее антифашисткое радио, а национал-социалистические партии не пользовались большой поддержкой населения.

Сражаться до последнего

Но когда пала Франция, швейцарцы поняли, что пора переходить от простого нейтралитета к вооруженному, и всего лишь в четвертый раз в истории страны Национальная Ассамблея выбрала Генерала. "Генерал" в Швейцарии - это особая военная должность, избираемая лишь в периоды военных действий, что-то вроде верховного главнокомандующего. Им стал Анри Гизан, которому суждено было стать национальным героем.

Анри Гизан

20 июля 1940 года Гизан произнес историческую речь перед офицерами швейцарской армии. В ней он четко сказал, что, в случае нападения, Швейцария будет сражаться до последнего, и если даже закончатся пули, то в ход должны пойти штыки.

При этом он прекрасно понимал, что при всем желании швейцарская армия по размеру несопоставима с немецкой, поэтому основной задачей является создание таких условий, при которых немцам будет крайне невыгодно нападать на эту маленькую горную страну.

Был принят план "Национальный редут", по которому армия полностью мобилизовывалась, все объекты инфраструктуры минировались, а по периметру страны создавались несколько линий военных укреплений, целью которые являлось максимальное сдерживание противника.

По ходу продвижения врага армия будет отходить в горы, а инфраструктура полностью уничтожаться. В дальнейшем сопротивление осуществляется полупартизанскими отрядами в пересеченной горной местности.

Наконец, самым знаменитым приказом Анри Гизана был приказ считать любые сообщения о капитуляции, исходящие от любых государственных органов, провокацией.

"Линия Тоблеронов" была одним из таких рубежей, и построили ее к востоку от Женевы, потому что город со всех сторон был окружен оккупированной Францией. То есть Женеву готовы были сдавать без боя. Изначально она называлась "линией Проментхаус" по имени одной трех рек, вдоль которых она стоит, а по ее периметру были возведены двенадцать крепостей, в которых стояла противотанковая артиллерия.

Швейцарский солдат охраняет фабрику

Интересно, что линия должна была проходить по частным владениям, и даже в случае военной ситуации в Швейцарии частная собственность неприкосновенна. Один из владельцев местных земель потомок Наполеона Бонапарта принц Луи Наполеон, отдал свою землю бесплатно, а позже стал одним из ярких участников французского Сопротивления.

А вот с пианистом и бывшим премьер-министром Второй Речи Посполитой Игнацием Падеревским пришлось договариваться несколько месяцев. Собственность в Швейцарии осталась единственным, что у него осталось после захвата Польши Германией, и в обмен на нее швейцарские власти помогли ему переправиться в США.

Игнатий Пендеревский

Всего в ней около 2700 бетонных блоков, каждый весом девять тонн. Сторона, повернутая в сторону атаки, срублена под углом, чтобы танк на нее заехал и "повис".

Блоки и укрепления стоят четко вдоль естественного препятствия - горной реки.

А по другую сторону - отлично простреливаемое поле.

Сейчас на части этих полей находится один из самых известных европейских гольф-клубов.

Самая знаменитая крепость - "Розовый дом" (Villa Rose), поддерживалась в боевой готовности до самого последнего времени. На первый взгляд - обычный дом, стоящий в тени деревьев вдоль региональной дороги.

Много лет автомобилисты недоумевали, почему этот дом всегда опрятно выглядит, покрашен, но в нем никогда не горит свет...

Но стоит присмотреться - понимаешь, что окна у него нарисованы.

Швейцарские пехотинцы, начало 1940-х

В 1940-е годы в доме постоянно находился взвод солдат, готовых к обороне. По тревоге "двери" открывались, и за ними оказывались несколько противотанковых орудий, скрытых за стенами толщиной два с половиной метра.

Окна нарисованы

Вот так мило он выглядит со стороны блоков.

Укрепления были предусмотрены и на самой линии.

Швейцарские укрепления времен Второй Мировой войны

Блоки уже давно покрылись мхом и служат домом для большого количества местных лесных жителей.

Это было еще одной причиной сохранить их в целости и сделать рядом пеший маршрут.

А это что за еще один крестьянский домик в чистом поле?

Правильно - еще одна артиллерийская позиция с нарисованными окошками. Очень необычное и спокойное место.

Ну и чем же все это закончилось? Германия в итоге так и не стала нападать на Швейцарию, хотя в 1940 году было несколько столкновений в воздухе с потерями у обеих сторон. Гитлер посчитал, что завоевание страны, которая и так ничем не угрожает, будет стоить слишком дорого, и предпочел заключить со Швейцарией договор.

Солдат швейцарской армии

Сейчас многие ругают Швейцарию за это, ведь они разрешили транзит немецких грузов через свою территорию и поддерживали с Германией экономические отношения, в обмен на суверенитет.

Швейцарские межвоенные укрепления

Но, так или иначе, страна и люди были спасены, а улица Анри Гизана сейчас есть в каждом швейцарском городе.