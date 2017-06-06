Ученые рассказали, почему женщинам лучше пить чай, а не кофе 6.06.2017, 11:23

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Шведские исследователи обнаружили положительные эффекты от употребления чая представительницами прекрасного пола.

Чай снижает вероятность развития рака и проблем с метаболизмом у женщин, изменяя белковую «упаковку» генов, связанных с этими болезнями, говорится в статье в журнале Human Molecular Genetics (перевод – aspekty.net).

«Подобные положительные эффекты были характерны для женщин, но не мужчин. Наши коллеги уже показывали, что употребление чая снижает уровень эстрогена, что может объяснять различия в реакции организма на этот напиток. Кроме того, женщины пьют больше чая, чем мужчины, что также подкрепляет наши выводы», — рассказывает Вероника Эк (Weronica Ek) из университета Упсалы (Швеция).

Хромосомы дрожжей, как и генетический материал человека и всех других живых существ с обособленным клеточным ядром, упакованы в особые белки-гистоны, которые удерживают свернутую ДНК на месте и влияют на «считываемость» отдельных генов.

Эк и ее коллеги открыли новую связь между «упаковкой» ДНК и предрасположенностью к болезням, на этот раз положительную, пытаясь понять, как кофе и чай могут влиять на читаемость генов у мужчин и женщин.

Для этого ученые проанализировали структуру ДНК и ее белковой «обертки» у трех тысяч жителей Европы обоих полов, и сопоставили различия в активности генов с тем, как часто те употребляли оба напитка.

Как оказалось, различия действительно существовали, однако они присутствовали в организме женщин, но не мужчин, и возникали только при употреблении чая. В общей сложности изменилась структура «обертки» у 28 регионов генома, два из которых — DNAJC16 и TTC17 – менялись сильнее всего при употреблении больших количеств чая.

Оба этих гена, как рассказывают ученые, связаны с запуском системы «самоуничтожения» клетки при поломке ее ДНК и реакции на воспалительные процессы, аномалии в их работе могут приводить к развитию рака, диабета и других проблем со здоровьем. Это может объяснять то, почему женщины, пьющие много чая, в среднем реже страдают от рака груди и других органов, чем остальные представительницы слабого пола.