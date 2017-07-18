Белорусы поехали «подшабашить» в Москву и остались без денег 10 18.07.2017, 14:22

Всю зарплату изъяли белорусские милиционеры.

Двое жителей Лельчиц 31 и 32 лет шабашили в Москве, как и многие. Рассчитываться за работу решили в Беларуси. Москвич приехал в придорожное кафе на трассе М10. Тут-то их всех и обнаружили сотрудники милиции. Правоохранители изъяли около 200 тысяч российских рублей, пишет onliner.by.

— Милиционеры владели информацией о том, что 31-летний и 32-летний жители г. Лельчицы выезжали на заработки в Москву, — сообщили в УВД Гомельского облисполкома. — В один из июльских дней белорусы должны были получить зарплату. Рассчитать их намеревался россиянин, который приехал в Беларусь. Они встретились в придорожном кафе.

53-летний москвич передал двум лельчукам причитающиеся им деньги, но не белорусскими купюрами, а денежными знаками Центрального банка Российской Федерации. За процессом выплаты зарплаты работодателя и строителей застали сотрудники милиции.

Всю зарплату белорусов изъяли, кроме этого, инспекция по налогам и сборам Калинковичского района составила административные протоколы по п.п. 1.2 п. 1 ч. 1 Указа Республики Беларусь №49 от 09.02.2015.

Кроме лишения зарплаты, им грозит штраф от 50 до 100 базовых величин (от 1150 до 2300 рублей).