Как простой крестьянин из-под Минска стал героем Первой мировой 2.07.2017, 14:32

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Белорус возглавил пулеметную команду Дагестанского полка и не раз повторил подвиг спартанцев у Фермопил.

Бондарь Хрисанф Григорьевич родился в 1889 г. в деревне Костеши Минской губернии в семье крестьян. Учился в Могилевской народной школе, закончив которую занимался ведением хозяйства.

В 1910 г. был призван на службу в г. Кронштадт. Там был определен на флот во 2-й Балтийский экипаж. Во время службы прошел курс Артиллерийской школы комендоров на борту судна «Император Александр II». В 1911 году отправлен на борт броненосного крейсера «Рюрик» в должности комендора, а в 1913 г. переведен в охрану Императора на посыльное судно «Дозорный». Во время службы освоил специальность – флотский комендор.

В 1914 г. переведен охотником в отряд Балтфлота, который находился при Кавказской туземной конной дивизии. Отряд имея на вооружении всего два пулемета был приставлен для сопровождения Дагестанского конного полка, впервые показал себя в бою в Карпатах.

Так 26 декабря 1914 года в сражении близ деревеньки Горный Бережок, пулеметчики во главе со старшиной пулемета Бондарем, поддерживали пехоту Татарского полка, сдерживая своими силами вражескую кавалерию. Отличившись в бою и нанеся противнику большой урон, Бондарь Хрисанф Григорьевич получил награду – Георгиевский крест 4-й степени.

12 января 1915 года Дагестанскому полку было приказано удержать силы противника на дороге между деревень Седова и Боберка. В тот день его пулемет, постоянно меняя огневые позиции, умело сдерживал противника с фронта, а второй пулемет расстреливал врагов с фланга. В итоге, небольшая группа бойцов на протяжении целого дня держала дорогу под своим контролем. Все подразделение получило награды, а Бондарь Х.Г. за свои умелые действия получил в награду Георгиевский крест 3-й степени и звание артиллерийского унтер-офицера.

27 марта 1915 года в бою у Залещиков на Днестре отличился будучи в резерве, его команда была отправлена для оказания поддержки 148 Каспийскому полку, который сильно пострадал в бою и лишился своих пулеметов. Заняв практически разрушенные окопы, бойцы Бондаря отразили несколько атак австрийской армии.

За этот бой Хрисанф Григорьевич был приставлен к награде – получил Георгиевский крест 2-й степени.

29 мая этого же года, в битве у деревни Жижава на Днестре Георгиевский кавалер Бондарь проявил смекалку и самостоятельно приказал открыть огонь по атакующему противнику. Стреляя по австрийцам, которые переправлялись через реку и, находясь под мощным артиллерийским огнем, пулеметчики отступили, только получив приказ, и отступили достойно – без потерь среди личного состава. За эту операцию Бондарь Х.Г. получил Георгиевский крест 1-й степени, а в августе 1915 года был производен в артиллерийские кондукторы.

Таким образом, менее чем за год службы, Хрисанф Григорьевич стал Георгиевским кавалером – обладателем всех 4-х крестов и старшим унтер-офицером.